Öğrencileri koronavirüsten hayatını kaybeden hocaları için yasta

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, yaptığı açıklamada çok üzgün olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Üniversitemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Adem Efe hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Önemli bir bilim insanını kaybetmenin yanı sıra kıymetli bir arkadaşımı kaybetmenin de acısını yaşıyorum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Başımız sağolsun."

'AH HOCAM ÇOK ÜZDÜN'

Prof. Dr. Efe'nin vefatı çalışma arkadaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu. "Bölümümüzün en renkli en güler yüzlü en babacan kişiliğine sahip değerli hocamızı asla unutmayacağız" diyen öğrencileri sosyal medyada baş sağlığı mesajlarını paylaştı. O mesajlardan bazıları şöyle:

SDÜ Sosyal Politika Topluluğu: SDÜ Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adem EFE, koronavirüs sebebiyle vefat etmiştir. Bölümümüzün en renkli en güler yüzlü en babacan kişiliğine sahip değerli hocamızı asla unutmayacağız. Üzüntümüz çok derin. Sizi çok özleyeceğiz hocam, çok. Mekânınız cennet olsun...

Murat Okcu: Çok sevdiğim bir dostumu, bir arkadaş ve meslektaşımı, Prof. Dr. Adem Efe'yi, Covid19 sebebiyle kaybettik. Ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Rabbim rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

Safiye Eser: Bölüm başkanımız Prof. Dr. Adem Efe hocamızı kaybettik. Gözle görülmeyen bir virüs, sevdiklerimizi alıp götürüyor. Asla unutmayacak ve unutturmayacağım. Hep espri yapar güldürür ve hep gülerdiniz, sizi hep bu gülüşlerinizle aklımda tutacağım. Mekânınız Cennet olsun...

Fatih Yavuz: Üniversitede dersini aldığım kıymetli hocam Prof. Dr. Adem Efe Covid-19 sebebiyle tedavi gördüğü hastahanede hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin.

Muzaffer Yurttaş: Birlikte aynı dönemde üniversite yıllarında zorluklara birlikte göğüs gerdiğimiz kardeşimiz SDÜ Öğretim Üyesi Prof Dr Adem Efe hocamız tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Hocamıza Allah’tan rahmet yakınlarına ve camiamıza baş sağlığı diliyorum.

İhsan Çapcıoğlu: Prof. Dr. Adem Efe hocamız da aramızdan ayrıldı. Çok üzgünüz. Yüce Rabbimiz mekanını cennet, makamını âli eylesin...

Mehmet Çavul: Prof Dr. Adem Efe Harika bir insandı. Dinamik, sempatik,içten ve derinlikli. İki aylık yoğunbakım sonrası Hakk'a yürüdü.Çok üzgünüz.Isparta SDÜ bir hocasını, Akhisar da çok değerli bir evladını kaybetti.Yazdığım her yazıda hakkı olan vefalı Dost! Mekanın cennet, makamın âlî olsun.

Salih: SDÜ ibff Prof. Dr. Adem Efe hocamızı kaybettik. Gözle görülmeyen bir virüs, sevdiklerimizi alıp götürüyor. Asla unutmayacak ve unutturmayacağım. Hep espri yapar güldürür ve hep gülerdiniz, sizi hep bu gülüşlerinizle aklımda tutacağım. Mekânınız Cennet olsun...

Gökhan Güney: Ah hocam, çok üzdün. Katkılarını, iyi niyetini, samimiyetini hiç unutmayacağım. Mekanın cennet olsun

Prof. Dr. Efe'nin cenazesi, 22 Ekim'de II. Kılıçarslan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hanife Sultan Mezarlığına defnedildi.