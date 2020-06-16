Öğrencilere ‘yapay zeka’ bursu

İş Bankası ve Koç Üniversitesi işbirliğiyle yapay zekâ alanında ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştirmek, bu alanda bilimsel ve akademik faaliyetlere katkıda bulunmak amacıyla kurulan Koç Üniversitesi İş Bankası Yapay Zekâ Araştırma Merkezi (KUIS AI Lab), teorik ve uygulamalı yapay zekâ ve yapay öğrenme konularında araştırma yapmak üzere yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularını kabul etmeye başladı. Bilimsel ve akademik faaliyetlere katkıda bulunmayı, yapay zekâ alanında ileri düzeyde çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlayan merkezde, sanayi ve akademiye uzman yetiştirilmesi, aynı zamanda iş dünyasının problemlerini çözmeye yönelik çalışmaların yürütülmesi de hedefleniyor.

KUIS AI Lab, Yapay Zeka Burs Programına yapay zekâ ve yapay öğrenme alanlarında teorik ve uygulamalı araştırma yapacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bekliyor. Eğitimin ardından KUIS AI Lab’dan mezun olan adaylar, yakın gelecekte büyük değer yaratacak yapay zekâ uygulamalarına hızlı bir şekilde katkı sağlayabilecek. Programa kabul edilip, merkezde görev alacak öğrencilere, burs olanakları da sunuluyor. Aylık standart bir ücretin yanı sıra, performans bonusu, üst düzey konferanslara katılmak isteyenler için ek destekler, hesaplama alanında ihtiyaç olacak teknik ekipmanlar da öğrencilere sağlanacak. Ayrıca konaklama ihtiyacı olacak öğrenciler için ek destek verilirken özel sağlık sigortası da öğrencilere tanınan imkânlar arasında yer alacak. Merkezde akademik alanda yapılan çalışmalarla, Türkiye’de gerçekleşen yapay zeka araştırmalarını iyileştirmek, uluslararası saygınlığı olan yayınlarda ve projelerde yer almak, yapay zekayla ilgili alanlardaki uzman eksiğinin giderilmesine katkı, sanayiyle işbirliğinde kısa vadede verimliliği arttırıcı çözümler üretmek, uzun vadede ise şirketlerin kendi çözümlerini üretebilecekleri elemanları yetiştirmek ve yeni şirket kurulumlarına destek olmak amaçlanıyor. Merkezde derin öğrenme, pekiştirmeli öğrenme, temsil öğrenme, doğal dil işleme, robotik, bilgisayarlı görü, otonom sürüş, biyoinformatik, akıllı etkileşim, yorumlanabilirlik/ açıklanabilirlik, multimedya işleme, sistem yazılımı ve daha birçok alan üzerinde araştırmalar yapılıyor. Merkezde hâlihazırda mühendislik, temel bilimler, tıp, ekonomi, işletme ve sosyal bilimler dallarında çalışan 30’dan fazla öğretim üyesi bulunuyor.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Merkeze; bilgisayar bilimi, hesaplamalı bilimler, bilgisayar mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, kontrol mühendisliği, kimya ve biyoloji mühendisliği, matematik, istatistik, bilişim, hesaplamalı fizik bölümlerinden lisans veya yüksek lisans dereceleri olan adaylar başvurabilecek. Kuvvetli lineer cebir, çok değişkenli analiz, olasılık / istatistik altyapısı, güçlü programlama becerileri, iyi GRE kantitatif skoru olan, iyi derecede İngilizce bilen, güçlü görüşme ve yazılı sınav performansı konusunda nitelikli adaylar öncelikli olarak değerlendirmeye alınacak.