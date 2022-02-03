Öğrencilere ve mezunlara Almanya’da iş tecrübesi fırsatı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev İlk kez görüntülendiİşte DEAŞ liderinin öldürüldüğü ev! İlk kez görüntülendi#Terör
Son dakika... Ara tatil uzayacak mı Milli Eğitim Bakanı Özerden yüz yüze eğitim açıklamasıSon dakika... Ara tatil uzayacak mı? Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması #Milli Eğitim Bakanı
Şok ayrılık kararı Gözler Fenerbahçede... Terimin yerine gelecekti...Şok ayrılık kararı! Gözler Fenerbahçe'de... Terim'in yerine gelecekti...#Roger Schmidt
Erdoğandan Ukraynada kritik mesaj: Barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruzErdoğan'dan Ukrayna'da kritik mesaj: Barışçıl yöntemlerle giderileceğine inanıyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Biden açıkladı DEAŞ lideri öldürüldüBiden açıkladı! DEAŞ lideri öldürüldü#ABD
Avrupa Konseyi’nin Kavala kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayızAvrupa Konseyi’nin Kavala kararı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim mahkeme kararımızı tanımayanları biz de tanımayız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldiBir kriz de Almanya ve Rusya arasında... Yasaklar peş peşe geldi!#RUSYA
FETÖ elebaşının yeğeni: 212 kişinin ismini verdimFETÖ elebaşının yeğeni: 212 kişinin ismini verdim#FETÖ
Arkadaşları donarak ölmüştü Göçmenler, Yunan zulmünü anlattıArkadaşları donarak ölmüştü! Göçmenler, Yunan zulmünü anlattı#Edirne
Paramotorla Amanoslara gelen PKKlı terörist Yoldaş Selim Çelike 9 yıl 7 ay hapisParamotorla Amanoslar'a gelen PKK'lı terörist Yoldaş Selim Çelik'e 9 yıl 7 ay hapis#Paramotor
Cristiano Ronaldonun 18 milyon sterlinlik garajı Dünyada yalnızca 10 kişide varCristiano Ronaldo'nun 18 milyon sterlinlik garajı! Dünyada yalnızca 10 kişide var#Cristiano Ronaldo
İngiltere uzay savaşındaki en büyük tehdit olarak atmosferik nükleer saldırıya hazırlanıyorİngiltere uzay savaşındaki en büyük tehdit olarak 'atmosferik nükleer saldırıya' hazırlanıyor#Uzay
Bayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecekBayraktar TB2’ler Ukrayna’da üretilecek#Siha
Ece Erken: Katiller cezasını çeksinEce Erken: Katiller cezasını çeksin#ECE Erken
Jamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyorJamie Dornan baba acısını anlattı: İnsan enkaza dönüyor #Jamie Dornan
HABERLEREğitim Haberleri

Öğrencilere ve mezunlara Almanya’da iş tecrübesi fırsatı

#İstanbul Kültür Üniversitesi#Alman Yönetim Akademisi#Hanife Öztürk Akkartal
Öğrencilere ve mezunlara Almanya’da iş tecrübesi fırsatı

Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının Almanya’da iş imkanı bulabilmesi için İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ve Alman Yönetim Akademisi (DMAN) arasında bir anlaşma imzalandı. Proje kapsamında teknik eğitim alanları ağırlıklı olmak üzere her meslek grubundan öğrenci ve mezunlar yararlanabilecek. Katılımcılar, Türkiye’de ve Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’nde bir devlet kurumu olan DMAN’da alacakları 5 eğitim paketinin ardından Almanya’da çalışma ve staj imkanına sahip olacak.

Haberin Devamı

Almanya’ya giden öğrenciler işe başladıkları firmalarla 5 yıllık sözleşme imzalayacak, çalışmaya başladıktan sonra elde ettikleri tecrübe ve pratik bilgilerle Türkiye’ye geri dönecek. İlk aşamada Türkiye’den 40 öğrenci bu programa katılıp Almanya’ya gidecek. Programla ilgili kontenjanların ilerleyen dönemlerde artması beklenirken başvurular devam ediyor.

AKADEMİK İÇERİKLERE DAHA FAZLA YATIRIM YAPACAĞIZ
20 Ocak 2022’de Hannover’de imzalanan anlaşmayla ilgili İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Bahar Akıngüç Ünver, iş birliğinin öğrencilere Almanya’da istihdam sağlama konusunda çok önemli fırsatlar sunacağını belirterek şunları söyledi:
“Almanya ziyaretimiz 3 günlük yoğun bir programdı. Almanya’da belediye başkanlığına seçilen ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hannover Belediye Başkanı Belit Nejat Onay başta olmak üzere ülkemizin çok genç ve değerli isimlerle temsil edildiğini gördüm. Bu noktada artık Almanya 60 yıl önceki gibi acı vatan değil. Yeni kuşaklar, kültürlerarası uyumda da müthiş bir dönüşüm sağladılar. Artık çalışma ve eğitim zaman ve mekan tanımıyor. Yüksek uzmanlık, kültürlerarası uyum, entelektüel deneyim ve teknolojik donanım ile artık dijital dünyanın vatandaşları olarak sınırlar ötesi çalışma kültürü yaygınlaşacak. Bu anlaşma bizim eğitim standartlarımızı da korumak ve yükseltmek için bir motivasyon. Gençlerimizin, tüm tarifleri değişen yeni dünya düzeninde, uzmanlıklarını uluslararası alanda kabul görecek düzeye ulaştırmak için yabancı dil, uygulamalı eğitim, entelektüel donanımlarına akademik içeriklerimizde daha fazla yatırım yapacağız. Özellikle meslek yüksekokullarımızın bundan yararlanmasını, eğitim sonrası iş gücüne çevirebileceğimiz alanlara dönüştürmek istiyoruz.

Haberin Devamı

TÜM DÜNYADA ÇALIŞABİLECEK GENÇLER YETİŞTİRMELİYİZ
Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal; “Üniversitemizin en önemli hedeflerinden biri uluslararasılaşma. Bu rekabet ortamında artık sadece belirli bir alanda ve görevde çalışmak üzere gençler yetiştirmek söz konusu değil. Sadece Türkiye’nin herhangi bir yerinde çalışmak üzere değil dünyanın her yerinde çalışabilecek ve uzmanlaşabilecek gençler yetiştirmek, onlara yol açmak bizim görevimiz. DMAN bu çok yönlü global bakışın Avrupa ayağı. Gençlerimizin akademik ve uzmanlıkları bağlamında yeni kültürlerde deneyim kazanabilmesi için Avrupa Kariyer ve İş Gücü Birimimizi hizmete açtık. Kültürdeki global akademik eğitimi, global deneyimlerle zenginleştirecekleri ve bir dünya vatandaşı olarak yetişebilecekleri yeni imkanlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projeye karar verdikten sonra uygulamaya nasıl geçiririz diye düşündük. Çeşitli partnerlerimiz olmalıydı. Öğrencilerin iş bulabilmeleri ve staj yapabilmeleri açısından işverenlerle bağlantı kurmalıydık. Orada oturma izinleriyle, çalışma izinleriyle alakalı gerekli olan görüşmeler yapılmalıydı. Bunların tümü oluşturulduktan sonra  Hannover’de Aşağı Saksonya Alman Yönetim Akademisi ile anlaşmamızı imzaladık” dedi.

Haberin Devamı

Öğrencilere ve mezunlara Almanya’da iş tecrübesi fırsatı

“BU BİR BEYİN GÖÇÜ DEĞİL”
Projenin Türkiye için nitelikli eleman kazandırma konusunda önemli olduğunu vurgulayan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk şunları söyledi:

“Bu bir beyin göçü projesi değil uluslararası alanda rekabet edecek öğrenci yetiştirmek için ezberlerin bozulduğu bir proje. Denklik koşulu aranmaksızın geçerli mezunlarımız mezun olur olmaz Almanya’da çalışabilirler. Alman barosuna kayıtlı çok avukatlarımız var. Fakülte mezunu kişi uzman değil. DMAN üzerinden 5 yıllığına Almanya’ya gittiğinde orada adeta 5 yıl süreyle staj yapacak ve uzmanlaşarak ülkemize geri dönerek milletimize hizmet edecek.”

Haberin Devamı

KAZAN-KAZAN FORMÜLÜ
Üniversitenin Almanya Kariyer ve İş Gücü Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Nilüfer Köker ise programın amacını şu sözlerle özetledi: “Kazan-kazan esasına dayanan bir program. Amacı, bir yandan demografik değişim nedeniyle 5 milyon nitelikli iş gücü açığı bulunan Almanya’nın ihtiyacını karşılamak, diğer yandan ise nitelikli üniversite ve meslek yüksekokulu mezunlarına branşlarında tecrübe kazandırıp uzmanlaştırarak Türkiye’ye kazanım ve tecrübeleriyle dönmelerini sağlamak” dedi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul Kültür Üniversitesi#Alman Yönetim Akademisi#Hanife Öztürk Akkartal

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan

BAKMADAN GEÇME!

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi Charles Manson, Ailesi ve o malikane yine gündemde...

53 yıl geçti, korkunç gecenin izi silinmedi! Charles Manson, 'Aile'si ve 'o malikane' yine gündemde...

#Charles Manson
Takıntılı hayran kâbusu... Mektupla başladı ev baskını ile sürüyor

Takıntılı hayran kâbusu... 'Mektupla' başladı 'ev baskını' ile sürüyor!

#Takıntılı Hayran
26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan