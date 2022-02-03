Öğrencilere ve mezunlara Almanya’da iş tecrübesi fırsatı

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Almanya’ya giden öğrenciler işe başladıkları firmalarla 5 yıllık sözleşme imzalayacak, çalışmaya başladıktan sonra elde ettikleri tecrübe ve pratik bilgilerle Türkiye’ye geri dönecek. İlk aşamada Türkiye’den 40 öğrenci bu programa katılıp Almanya’ya gidecek. Programla ilgili kontenjanların ilerleyen dönemlerde artması beklenirken başvurular devam ediyor.

AKADEMİK İÇERİKLERE DAHA FAZLA YATIRIM YAPACAĞIZ

20 Ocak 2022’de Hannover’de imzalanan anlaşmayla ilgili İKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Bahar Akıngüç Ünver, iş birliğinin öğrencilere Almanya’da istihdam sağlama konusunda çok önemli fırsatlar sunacağını belirterek şunları söyledi:

“Almanya ziyaretimiz 3 günlük yoğun bir programdı. Almanya’da belediye başkanlığına seçilen ilk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hannover Belediye Başkanı Belit Nejat Onay başta olmak üzere ülkemizin çok genç ve değerli isimlerle temsil edildiğini gördüm. Bu noktada artık Almanya 60 yıl önceki gibi acı vatan değil. Yeni kuşaklar, kültürlerarası uyumda da müthiş bir dönüşüm sağladılar. Artık çalışma ve eğitim zaman ve mekan tanımıyor. Yüksek uzmanlık, kültürlerarası uyum, entelektüel deneyim ve teknolojik donanım ile artık dijital dünyanın vatandaşları olarak sınırlar ötesi çalışma kültürü yaygınlaşacak. Bu anlaşma bizim eğitim standartlarımızı da korumak ve yükseltmek için bir motivasyon. Gençlerimizin, tüm tarifleri değişen yeni dünya düzeninde, uzmanlıklarını uluslararası alanda kabul görecek düzeye ulaştırmak için yabancı dil, uygulamalı eğitim, entelektüel donanımlarına akademik içeriklerimizde daha fazla yatırım yapacağız. Özellikle meslek yüksekokullarımızın bundan yararlanmasını, eğitim sonrası iş gücüne çevirebileceğimiz alanlara dönüştürmek istiyoruz.”

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TÜM DÜNYADA ÇALIŞABİLECEK GENÇLER YETİŞTİRMELİYİZ

Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal; “Üniversitemizin en önemli hedeflerinden biri uluslararasılaşma. Bu rekabet ortamında artık sadece belirli bir alanda ve görevde çalışmak üzere gençler yetiştirmek söz konusu değil. Sadece Türkiye’nin herhangi bir yerinde çalışmak üzere değil dünyanın her yerinde çalışabilecek ve uzmanlaşabilecek gençler yetiştirmek, onlara yol açmak bizim görevimiz. DMAN bu çok yönlü global bakışın Avrupa ayağı. Gençlerimizin akademik ve uzmanlıkları bağlamında yeni kültürlerde deneyim kazanabilmesi için Avrupa Kariyer ve İş Gücü Birimimizi hizmete açtık. Kültürdeki global akademik eğitimi, global deneyimlerle zenginleştirecekleri ve bir dünya vatandaşı olarak yetişebilecekleri yeni imkanlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projeye karar verdikten sonra uygulamaya nasıl geçiririz diye düşündük. Çeşitli partnerlerimiz olmalıydı. Öğrencilerin iş bulabilmeleri ve staj yapabilmeleri açısından işverenlerle bağlantı kurmalıydık. Orada oturma izinleriyle, çalışma izinleriyle alakalı gerekli olan görüşmeler yapılmalıydı. Bunların tümü oluşturulduktan sonra Hannover’de Aşağı Saksonya Alman Yönetim Akademisi ile anlaşmamızı imzaladık” dedi.

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“BU BİR BEYİN GÖÇÜ DEĞİL”

Projenin Türkiye için nitelikli eleman kazandırma konusunda önemli olduğunu vurgulayan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk şunları söyledi:

“Bu bir beyin göçü projesi değil uluslararası alanda rekabet edecek öğrenci yetiştirmek için ezberlerin bozulduğu bir proje. Denklik koşulu aranmaksızın geçerli mezunlarımız mezun olur olmaz Almanya’da çalışabilirler. Alman barosuna kayıtlı çok avukatlarımız var. Fakülte mezunu kişi uzman değil. DMAN üzerinden 5 yıllığına Almanya’ya gittiğinde orada adeta 5 yıl süreyle staj yapacak ve uzmanlaşarak ülkemize geri dönerek milletimize hizmet edecek.”

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KAZAN-KAZAN FORMÜLÜ

Üniversitenin Almanya Kariyer ve İş Gücü Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Nilüfer Köker ise programın amacını şu sözlerle özetledi: “Kazan-kazan esasına dayanan bir program. Amacı, bir yandan demografik değişim nedeniyle 5 milyon nitelikli iş gücü açığı bulunan Almanya’nın ihtiyacını karşılamak, diğer yandan ise nitelikli üniversite ve meslek yüksekokulu mezunlarına branşlarında tecrübe kazandırıp uzmanlaştırarak Türkiye’ye kazanım ve tecrübeleriyle dönmelerini sağlamak” dedi.