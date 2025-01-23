Öğrencilere MEBİ desteği

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MEBİ üzerinden, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler ile mezunlar için çevrim içi Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) deneme sınavları düzenleniyor. Yarıyıl tatilinde başlatılan deneme sınavları, 26 Ocak’a kadar devam edecek. Ayrıca, 27-31 Ocak tarihleri arasında YKS’ye hazırlanan öğrenciler için “MEBİ” üzerinden AYT konularını kapsayan canlı dersler düzenlenecek. Bunun yanı sıra YKS’ye hazırlanan öğrenciler için dijital olarak “MEBİ Konu Özeti Kitapları” hazırlandı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere toplam 19 kitaptan oluşan seri ile öğrencilerin konu tekrarlarını daha etkili bir şekilde yapmaları amaçlanıyor.

GELİŞİM GRAFİĞİ

Diğer yandan MEBİ platformuna harici deneme sınavlarını dâhil etme imkânı sunan bir özellik de eklendi. “Raporlarım” modülündeki “Deneme Sınavı Raporlarım” bölümünden, platform dışında gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları, sisteme entegre edilebiliyor. Böylece, YKS hazırlık sürecindeki tüm deneme sınavlarının gelişim grafiği izlenebiliyor.

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700 BİN ÜZERİNDE ÖĞRENCİ

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve ortaöğretim kademesindeki tüm öğrencilere bulundukları yer ve koşullardan bağımsız eşit eğitim imkânları sunmak amacıyla tasarlanan “MEBİ” Platformu’ndan bugüne kadar 719 bin 479 öğrenci yararlandı. Mobil erişim özelliği sayesinde öğrenciler, öğrenme deneyimlerini istedikleri zaman sürdürebiliyor. “MEBİ” uygulaması, tüm platformlardan toplam 492 bin 932 kez indirildi. Öğrenciler, “MEBİ” üzerinden toplamda 32 milyon 316 bin 752 soru çözdü. ‘MEBİ’ platformunda ayrıca öğrencilere rehberlik eden ve öğrencilerin eksikliklerini tamamlamaları için yönlendirmelerde bulunan ‘KANKA’ isimli sanal asistan hizmeti de bulunuyor.