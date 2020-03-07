Öğrencilere Koronavirüs şoku: Yurtdışına okul gezileri iptal

13 ülkede okullar kapatıldı. Türkiye’deki okullar da öğrencilerin katılacağı yurtdışı gezilerini, velilerin kaygıları nedeniyle tek tek iptal ediyor.

Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği Başkanı Aslıhan Özenç’le bu konuyu konuştum. Özenç, salgının Avrupa kıtasında en yoğun yaşandığı İtalya’da yurtdışına eğitim amaçlı çıkışların hükümet kararıyla nisan ayı sonuna kadar yasaklandığını hatırlatarak şunları söylüyor:

“Salgınla ilgili olarak, yurtdışındaki eğitim kurumlarının da çeşitli önlemler aldığını görüyoruz. Özellikle salgının yayıldığı veya etkili olduğu Çin, Kore, İtalya ve İran gibi ülkelerden öğrenci kayıtları ve uluslararası pazarlama departmanı çalışanlarının bu ülkelere ziyaretlerini durdurmak; öğrenci, öğretmen ve çalışanları hastalık ve belirtileri hakkında bilgilendirmek; öğrencilerin sağlık durumlarını daha yakından takip etmek gibi önlemler, yurtdışında hemen her okul tarafından hayata geçiriliyor. Mart ayı sonunda yapılacak dünyanın en büyük eğitim konferanslarından biri olan APAIE (Asya pasifik odaklı) geçen hafta iptal edildi. Ancak mayıs sonu St Lois’de gerçekleşecek olan, daha da büyük, 10 bini aşkın uzmanın katıldığı Kuzey Amerika odaklı eğitim konferansı NAFSA şimdilik yapılacak gibi. Amerika’daki birçok okul ise gelecek olan ülkeye göre risk seviyeleri belirledi ve bu ülkelerden gelecek öğrencileri 14 gün karantina sonrası eğitime başlatacağını bildirdi. Türkiye Amerika’nın yaptığı bu risk sıralamasında bulunmuyor. Ama asıl sorun şu an itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara gönderilen seyahat yapılmamasına yönelik tavsiye yazıları. Bu da yurtdışına öğrenci gönderen acentelerle okulları ve velileri karşı karşıya getirdi.”

5 BİN YABANCI ÖĞRETMENE YÖK’TEN DENKLİK ŞARTI

TÜRKİYE’de çalışan 5 bini aşkın yabancı öğretmeni yakından ilgilendiren bir karar alındı. Artık yabancı öğretmen, yönetici ve usta öğreticiler YÖK’ten denkliklerini almadan çalışamayacak. Daha önce Milli Eğitim ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izinli olarak göreve başlayan öğretmenleri, şimdi uzun ve zor bir süreç bekliyor. Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, yabancı öğretmenler ile yönetici ve usta öğreticilerin Türkiye’deki özel okullarda çalışmaları için YÖK’ten diplomalarına denklik almaları şart oldu. Yabancı öğretmenler bu denklik sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’na başvurabilecek. Bu onayın ardından da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çalışma izni için başvuru yapabilecekler.

SAHTE DİPLOMALAR YÜZÜNDEN

Türkiye Özel Okullar Dernek Başkanı Nurullah Dal, daha önce yabancı öğretmenlerin gerekli belgelerini okulların Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğini, Bakanlık onayının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan çalışma ve oturma izni alındığını söylüyor. Ancak şimdi bu kuralın değiştiğini belirten Nurullah Dal, şu bilgileri veriyor:

“Yeni kararla denklik almak en az üç aydan başlıyor, bir yıla kadar uzuyor. Bu da bizim yabancı öğretmen çalıştırmamızı zorlaştırır. Türkiye’de bizim kurumlarımızda 5 bine yakın, tüm kurumlarda 10 bini aşkın yabancı eğitimci var. Görüşmelerimiz sonucunda bu karara sahte diplomaların neden olduğunu gördük. Sahte Sorbonne diploması ile çalışan olduğu gibi Halep Üniversitesi diploması ile başvuranlar var. Derneğimize ait okullarda bu durum yok, ama Türkiye’de devlet okulları da dahil yüzlerce okul var. Bu da önemli bir sorun. Sistemi hızlandırmak için Bakanlığa başvurarak, alternatif bir çözüm sunduk. Sürecin hiç değilse eski sistemdeki gibi işlemesini, bu arada YÖK’ün denklik işlemlerine devam etmesini, bu süreç sonucunda olumsuz bir durumla karşılaşıldığında o kişinin Türkiye’deki hiçbir kurumla çalıştırılmamasını önerdik. Şimdilik bu konuda esneklik olacak gibi. Bekliyoruz.”

YAZ OKULLARI NE OLACAK?

Birçok okulun yurtdışı yaz okulu ve etkinliklerini düzenleyen Sempa Yurtdışı Eğitim'in Kurucusu Cem Uçak ise mart-haziran arasında okulların yaptığı kültür turları ve projelerin neredeyse yüzde 100’ünün iptal edildiğini söylüyor:

“Türk Hava Yolları son dakika bu iptallerde 13 Mart’a kadar başvuruların yapılması durumunda mayıs sonuna kadar gruplara bilet ücretlerini iade edeceğini açıkladı, kısmen rahatladık. Ancak yer hizmetleri için ödenen paralar var. Önümüzdeki en önemli sorunlardan biri de İngiltere ve Amerika’daki yaz okulları. Bu okullar için geçtiğimiz ekim-kasım ayından itibaren ödemeler yapılmaya başlanmıştı. Temmuzdaki bu organizasyonlar için herkes beklemede. İptal sayısı şimdilik yüzde 5’lerde. Okul ücretleri ödendi, biletler alındı. Ancak veliler de mayısa kadar bekliyor. Okullar yangın yeri gibi. Şimdilik beklemedeyiz.”