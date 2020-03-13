Öğrencilere 3 GB ücretsiz internet nasıl alınır? EBA internet nasıl alınır?

Türkiye'nin GSM operatörleriyle yapılan anlaşma gereği EBA içeriklerine aylık 3 GB'a kadar ücretsiz erişim imkânı 07.05.2019 itibarıyla hizmete sunuldu.



MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile üç GSM operatörü arasında 13 Mart 2019'da bir protokol imzalanarak EBA'ya ulaşımı daha da kolaylaştırma kararı alındı.



Bu kapsamda Türkiye'deki operatörlerden Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell mobil internet bağlantısını kullanan EBA kullanıcıları içeriklere her ay 3 GB'a kadar ücretsiz erişim sağlayacak.

Bu kapsamda, Vodafone abonelerinin bu anlaşmadan faydalanabilmeleri için gerekli sistem tanımlamaları Vodafone tarafından otomatik yapıldı.

Bu GSM operatöründe herhangi ek bir başvuru sürecine ihtiyaç duyulmadan EBA'ya 3 GB ücretsiz erişim gerçekleşecek.

Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler.

Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecek.



Eba.gov.tr üzerinden 3 GB'a kadar ücretsiz erişim, Vodafone tarafından ise tüm abonelere tanımlandı.