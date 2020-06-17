Öğrencilerden sosyal mesafeli kep töreni

Kovid-19 tedbirleri kapsamında üniversite öğrencilerinin kep atma ve mezuniyet törenleri iptal edilmişti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesinde eğitim gören son sınıf öğrencileri mezuniyet kutlaması yapamayınca hatıra olarak mezuniyet fotoğrafı çektirdi. Beyaz önlükleri ve cübbeleriyle tarihi kent meydanına gelen öğrenciler arkadaşlarıyla anı ölümsüzleştirdi. Fotoğraf çekimlerinde sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışan öğrenciler, sosyal mesafeli kep atmayı da ihmal etmedi.

İntörn Doktor Alperen Uğraş, pandemi sürecinde yaptıkları yoğun mesainin ardından sosyal mesafeli fotoğraf çekindiklerini belirterek, “Bizler 2.5 aylık pandemi sürecinin devamında mezuniyetimizi beklerken maalesef korona mezuniyetimize de engel oldu. Sosyal mesafeye uyarak kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla bir anı olsun istiyoruz. Tıp fakültesi gerçekten zor bir süreç. Beraber sınavlara girip, çıktığımız altı yıllık birliktelik var. İntörnlük dönemimizde beraber nöbet tuttuğumuz arkadaşlarımız var. Kendi aramızda böyle bir program hazırladık" dedi.

‘Çok daha samimi pozlar vermek isterdik ama sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz’

Fotoğraf çekiminde samimi pozlar vermek istediklerini fakat sosyal mesafeye uyarak fotoğraf çektirdiklerini söyleyen Muhammed İslam Özer ise, “Mezuniyetimize iki hafta kaldı, normalde Temmuz’un başı gibi mezuniyet törenimiz oluyordu. Fakat hepimizin beklemediği bir gelişme oldu ve Dünya’da bir salgın hastalık meydana geldi. Bunun sonucunda bir arada olmamız sakıncalı olduğu için törenimiz iptal oldu. Bizde kendi aramızda altı senelik birlikteliğimizi güzel bir şekilde bitirmek istedik, bir hatıra olsun istedik. Çok daha güzel samimi pozlar vermek isterdik ama sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.