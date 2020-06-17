MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriÖğrencilerden sosyal mesafeli kep töreni
GeriEğitim Öğrencilerden sosyal mesafeli kep töreni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
İHA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 11:00,Son Güncelleme:

Öğrencilerden sosyal mesafeli kep töreni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öğrencilerden sosyal mesafeli kep töreni
Abone Olgoogle-news

Sivas’ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında mezuniyet töreni yapamayan üniversite öğrencileri, sosyal mesafeyi koruyarak kendi kep atma törenlerini kendileri organize etti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında üniversite öğrencilerinin kep atma ve mezuniyet törenleri iptal edilmişti. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp fakültesinde eğitim gören son sınıf öğrencileri mezuniyet kutlaması yapamayınca hatıra olarak mezuniyet fotoğrafı çektirdi. Beyaz önlükleri ve cübbeleriyle tarihi kent meydanına gelen öğrenciler arkadaşlarıyla anı ölümsüzleştirdi. Fotoğraf çekimlerinde sosyal mesafeye dikkat etmeye çalışan öğrenciler, sosyal mesafeli kep atmayı da ihmal etmedi.

İntörn Doktor Alperen Uğraş, pandemi sürecinde yaptıkları yoğun mesainin ardından sosyal mesafeli fotoğraf çekindiklerini belirterek, “Bizler 2.5 aylık pandemi sürecinin devamında mezuniyetimizi beklerken maalesef korona mezuniyetimize de engel oldu. Sosyal mesafeye uyarak kendi aramızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla bir anı olsun istiyoruz. Tıp fakültesi gerçekten zor bir süreç. Beraber sınavlara girip, çıktığımız altı yıllık birliktelik var. İntörnlük dönemimizde beraber nöbet tuttuğumuz arkadaşlarımız var. Kendi aramızda böyle bir program hazırladık" dedi.

Öğrencilerden sosyal mesafeli kep töreni

‘Çok daha samimi pozlar vermek isterdik ama sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz’
Fotoğraf çekiminde samimi pozlar vermek istediklerini fakat sosyal mesafeye uyarak fotoğraf çektirdiklerini söyleyen Muhammed İslam Özer ise, “Mezuniyetimize iki hafta kaldı, normalde Temmuz’un başı gibi mezuniyet törenimiz oluyordu. Fakat hepimizin beklemediği bir gelişme oldu ve Dünya’da bir salgın hastalık meydana geldi. Bunun sonucunda bir arada olmamız sakıncalı olduğu için törenimiz iptal oldu. Bizde kendi aramızda altı senelik birlikteliğimizi güzel bir şekilde bitirmek istedik, bir hatıra olsun istedik. Çok daha güzel samimi pozlar vermek isterdik ama sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle