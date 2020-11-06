Öğrencilerden İzmir’e yardım eli

İzmir’de gerçekleşen depremin üzüntüsünü yaşayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, deprem bölgesine yardım için harekete geçti. Türkiye genelindeki tüm Doğa Koleji kampüslerinden t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, deprem bölgesindeki ihtiyaçları belirleyerek sosyal sorumluluk projesi için çalışmalara başladı.

YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Türkiye genelindeki tüm İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kampüslerinden t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, kısa sürede organize olup ilçe belediyelerle iletişime geçerek gerekli ihtiyaçları tespit etti. El broşürleri hazırlayarak saha çalışması yapan öğrenciler, İzmir esnafının desteğiyle dükkan camlarına duyuru afişleri yapıştırdı. Sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunan öğrencilere kısa sürede destek yağdı. Öğrenciler tarafından hazırlanan, bölgede en çok ihtiyaç duyulan battaniye ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Kampanya için ilk etapta İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Torbalı Kampüsü tarafından 100 adet yardım kolisi gönderilirken, bölgenin ihtiyaçları belirlenerek yardımlara devam edileceği belirtildi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle duyarlı ve vicdanlı bir nesil olarak yetişen t-MBA Liderlik Akademisi öğrencilerimiz, İzmir’de yaşanan üzücü depreme duyarsız kalmadı. Ülkesine ve çevreye karşı sorumluluk duygusu olan, merhametli ve duyarlı öğrencilerimize başlattıkları anlamlı yardım kampanyası için teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.