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Öğrencilerden engelli öğretmene sürpriz kutlama

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#Orhan Özdemir Fen Lisesi#Düzce#Öğretmenler Günü
Öğrencilerden engelli öğretmene sürpriz kutlama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2024 13:12

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde Orhan Özdemir Fen Lisesi öğrencileri, kolları olmayan engelli öğretmeni için sürpriz öğretmenler günü kutlaması hazırladı. O anlar, sınıfa yerleştirilen kameralarla kayda alındı.

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Akçakoca Orhan Özdemir Fen Lisesi 10-A sınıfı öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde kolları olmayan engelli öğretmen İsmail Ceylan için sürpriz kutlama hazırladı. Sınıfın 4 ayrı noktasına kameralar yerleştirildi, öğrencilerle görüşmeler yapılarak provalar alındı. Ders zili çaldığında her şeyden habersiz sınıfa giren İngilizce Öğretmeni İsmail Ceylan, ders anlattığı sırada, öğrencilerden biri ayağa kalkarak ‘Senden Daha Güzel’ şarkısını söylemeye başladı. Diğer öğrenciler de birer ikişer ayağa kalkarak şarkıya eşlik etti. Öğrencilerinin kutlamasından habersiz olan İsmail Ceylan da şarkıya eşlik etti. Şarkının son bölümünde ise Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelleri ellerinde çiçek ve pasta ile sınıfa girerek kutlamaya ortak oldu. İsmail Ceylan, kendisine yapılan sürpriz kutlamayla büyük mutluluk yaşadı.

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22 yıllık öğretmen İsmail Ceylan, “Öğretmenlik hayatım boyunca birçok sürpriz oldu. Hatta bir defasında öğrenciler kavga ediyor diye çağırdılar ve ayırmaya gittim. Ama sürpriz varmış. Bugünkü ise, sürprizlerin en büyüğüydü. Büyük bir hazırlık olmuş gerçekten, çok teşekkür ederim” dedi.

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#Orhan Özdemir Fen Lisesi#Düzce#Öğretmenler Günü

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