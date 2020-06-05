Öğrencilerden Dünya Çevre Günü çağrısı

İnovasyon Merkezi Koordinatörü Mahir Badem okulda öğrencilere çok küçük yaşlardan başlayarak bu konuda sorumluluk verildiğini ve neticesinde yürütülen projelerle hem ortaokul, hem de lise seviyesinde uluslararası başarılar elde edildiğini belirtti. Badem, şunları söyledi:

"Ortaokul öğrencileri STEM Science Sparks (Bilim Kıvılcımları) Kulübü’nden Living Water (Yaşayan Su) takımı olarak ‘Yaşayan Su’ projeleriyle GSL Global Goals yarışmasında yarı finale yükseldiler. Lise öğrencileri de Girişimcilik Kulübü’nden Greener (Daha Yeşil) takımı olarak hazırladıkları, küresel ısınmada temiz enerji kullanımının önemine dikkat çeken ‘Bisikletinle geri dönüşüme katıl’ projeleriyle yine aynı yarışmada yarı finale yükselme hakkı kazandılar."

YAĞMUR SUYU HASADINI ÖĞRETTİLER

Çevre gönüllüsü öğrenciler 2019/2020 öğretim yılında proje kapsamında yaptıkları 'Yağmur Suyu Hasadı' ile kendi okullarındaki öğrencilerin yanı sıra, ailelerini ve komşu okullarındaki öğrencileri bilgilendirdiler. Çalışmalarını tanıtmak ve çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla 'Yaşayan Su' adında Türkçe ve İngilizce bir bilgilendirme sitesi hazırlayan öğrenciler projelerini anlatmak için bir de İngilizce video çektiler.

GÜNDE 5 BİN 416 LİTRE SU KULLANIYORUZ

Okuldan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de yaşayan bir bireyin günlük su kullanımı, sanal su hesaba katıldığında yaklaşık 5 bin 416 litreye ulaşıyor. İçtiğimiz sudan yediğimiz gıdalara ve giydiklerimizden cep telefonlarımıza kadar kullandığımız tüm ürünlerin üretimi sırasında su kullanılıyor. Bir bardak kahve masamıza gelene kadar 140 litre su tüketirken, bir dilim ekmeğin üretim sırasında 40 litre su, giydiğimiz bir pantolonun üretimi için ise 10 bin 800 litre su harcanıyor.

YAĞMURUN BİRİKİMİNİ ANLATIYORLAR

Normalde yağan yağmurun yüzde 95'i toprak tarafından emilirken, betonlaşmanın olduğu bölgelerde ise toprağa sadece yağan yağmurun yüzde 5'i emilir ve yüzde 95'i suya karışır. Hazırladıkları sitede yağmur hasadı kavramına dikkat çeken öğrenciler, bahçe sulamada kullanılabilecek yağmur suyunun nasıl biriktirileceğini anlatıyorlar. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre ve yaşayan su bırakmak için yapılabilecekler ise şöyle sıralandı:

"Çöplerimizi ayırarak geri dönüşüme verelim, özellikle pil ve atık yağ gibi zararlı maddeleri her semtteki özel toplama noktalarına bırakarak suyu ve toprağı zehirlemesinin önüne geçelim. Su ayak izimizi küçültmek için ihtiyacımız kadar alışveriş yapalım, bulaşık ve çamaşır makinelerin tam dolu çalıştıralım, bahçe sulaması için yağmur suyunu biriktirip kullanalım. Karbon ayak izimizi küçültmek için ulaşımda olabildiğince temiz enerjiyi tercih edelim, kullanmadığımız elektronik aletleri kapatalım ve tasarruflu ampulleri tercih edelim."