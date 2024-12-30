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Öğrenciler yeni yıl hedeflerini nasıl belirlemeli?

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#Konuk Yazar#Prof. Dr. Nurten Sargın#Öğrenciler Yeni Yıl Hedeflerini Nasıl Belirlemeli?
Öğrenciler yeni yıl hedeflerini nasıl belirlemeli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 18:19

Geride kalan 365 günün ardından yeni bir yılı kucaklamaya hazırlanıyoruz. Her senenin sonunda ise genellikle geçirdiğimiz yıl neler yaptığımıza ve hedeflerimizin ne kadarını gerçekleştirdiğimize bakıyoruz.

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Öte yandan bu yıl dönümleri, aynı zamanda yeni hedefler için umut dolu kapıları da aralıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Sargın, yeni kararların alınmasında doğum günü ya da yılbaşı gibi tarihlerin seçilmesinin motive edici ve hatırlatıcı olduğunu dile getiriyor. Prof. Dr. Sargın, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında öğrencilerin yeni yıl hedeflerini belirlerken nelere dikkat etmesi gerektiğini madde madde sıralıyor.

Prof. Dr. Nurten Sargın’ın yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Prof. Dr. Nurten Sargın#Öğrenciler Yeni Yıl Hedeflerini Nasıl Belirlemeli?

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