Öğrenciler yeni yıl hedeflerini nasıl belirlemeli?

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Batıl bir inanışa göre yeni yıla nasıl girersen bütün bir yılın öyle geçeceğine inanılır. Her ne kadar yaklaşım batıl da olsa bu durum, çalışma konusunda öğrencileri motive eden bir etken olarak düşünülebilir. Danışmaya gelen öğrencilerden yeni yılda başarı hedefi koyan ve ders çalışarak veya kitap okuyarak yeni yıla giren öğrenciler biliyorum. Elbette ki niyet ve başarı hedefi koymak çok güzel bir durumdur. Ancak başarıya giden yolda unutulmaması gereken noktalar vardır. Bunları şöyle belirtebilirim:



YENİ YILDA BAŞARIYA GÖTÜRECEK ÖNEMLİ ADIMLAR

1. Başarı bir süreçtir.

2. Başarıyı getiren en önemli ögeler planlı, disiplinli, sürekli ve düzenli çalışmaktır.

3. Başarının önündeki engelleri fark etmek ve bunları kaldırmak gerekir.

4. Teknoloji kullanım sürelerini azaltmak, arkadaşlarla yüz yüze veya sosyal medyada geçirilen zamanlara kısıtlama getirmek başarı için önemlidir.

5. Başarı yolunda zorlu, yorucu, azimli bir yolculuğu göze almak gerekir.

6. Zaman zaman başarıda düşmeler, azalmalar olabilir, umutsuzluğa kapılmamak ve pes etmemek gerekir.

7. Çalışma temposu önemlidir, iyi ayarlanması gerekir. Temponun tıpkı maraton koşmada olduğu gibi yavaştan başlayarak git gide artması gerekmektedir. Eğer çok hızlı bir tempo ile başlanırsa ilerleyen süreçlerde sınavlar yaklaşırken yorgunluk olabilir, tempo düşebilir. 8. Başarının bireysel olduğu unutulmamalıdır, başkaları ile kıyaslamak umutsuzluk getirebilir.

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HEDEFLER AMACA YÖNELİK OLMALI

Öğrenciler yeni yıl hedeflerini belirlerken şunlara dikkat etmeli:

1. Hedefler gerçekçi ve ulaşılabilir olmalı.

2. Kendisine motivasyon kaynakları bulmalı, motivasyon ödülleri koymalı. Örneğin hedeflediği başarıya ulaştığı zaman sinemaya gitmek veya spora gitmek gibi.

3. Koyduğu hedeflere ilişkin hatırlatıcılar, motive eden resim, yazı gibi uyarıcıları görebileceği bir yere koymalı.

4. Hedeflere ulaşmada günlük, haftalık ve aylık çizelgeler oluşturma ve onları doldurmak onlar için motive edici ve hatırlatıcı, gelişimini görmelerini sağlayan somut deliller olabilir.

5. Koyduğu hedeflerin önünde engeller olursa bunların neden ortaya çıktığını araştırmalı ve ortadan kaldırmaya çalışmalı.

6. Yeni hedeflerini belirlerken net amaçlar oluşturmalı ve amaca yönelik hedefler koymalıYeni yılda başarı yolunda hedef koyan tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.



PROF. DR. NURTEN SARGIN KİMDİR?

Prof. Dr. Nurten Sargın, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü’nü bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Bu süreçte Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde Psikolog, Uzman Psikolog ve Psikolog Dr. olarak çalıştı. 2000-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Profesör Doktor olarak görev yapıyor. Çok sayıda kitabı, kitap bölümleri, makaleleri, ulusal ve uluslararası düzeyde sunulmuş ve yayımlanmış bildirileri, proje görevleri, ABD ve Finlandiya’da mesleki deneyimleri bulunuyor. Evli ve 2 çocuk annesi.