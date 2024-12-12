×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimÖğrenciler yapay zeka teknolojilerini nasıl kullanmalı?

Öğrenciler yapay zeka teknolojilerini nasıl kullanmalı?

Güncelleme Tarihi:

#Konuk Yazar#Doç. Dr. Şahin Gökçearslan#Öğrenci
Öğrenciler yapay zeka teknolojilerini nasıl kullanmalı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 10:25

Özellikle genç nesil, yapay zeka teknolojilerine hem büyük bir ilgi duyuyor hem de günlük yaşamlarında sıklıkla kullanıyor. Öğrencilerin bu teknolojileri yoğun bir şekilde kullanmasını kimi eğitimciler endişeyle karşılarken kimi de bu durumu destekliyor.

Haberin Devamı

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Gökçearslan, öğrencilerin yapay zeka teknolojilerine etik bir çerçevede yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Doç. Dr. Gökçearslan, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında öğrencilerin yapay zeka teknolojilerini nasıl kullanması gerektiğini anlatırken aynı zamanda eğitimcilere ve ebeveynlere de tavsiyeler veriyor.

Doç. Dr. Şahin Gökçearslan’ın yazısını okumak için tıklayın.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Konuk Yazar#Doç. Dr. Şahin Gökçearslan#Öğrenci

BAKMADAN GEÇME!