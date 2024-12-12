Öğrenciler yapay zeka teknolojilerini nasıl kullanmalı?

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Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahin Gökçearslan, öğrencilerin yapay zeka teknolojilerine etik bir çerçevede yönlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Doç. Dr. Gökçearslan, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında öğrencilerin yapay zeka teknolojilerini nasıl kullanması gerektiğini anlatırken aynı zamanda eğitimcilere ve ebeveynlere de tavsiyeler veriyor.
Doç. Dr. Şahin Gökçearslan’ın yazısını okumak için tıklayın.