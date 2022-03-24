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Öğrenciler türkülerle yarışacak

#Milli Eğitim Bakanlığı#Karacaoğlan#Köroğlu
Öğrenciler türkülerle yarışacak

Sosyal Bilimler Liseleri’nde öğrenim gören öğrenciler Haziran ayında Ankara’da düzenlenecek ‘Öyküleriyle Türkülerimiz’ etkinliğinde yarışacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Karacaoğlan'ın, Köroğlu'nun, Dadaloğlu'nun, Âşık Veysel'in ve daha nice halk ozanının deyişleriyle nesilden nesile aktarılan türkülerin ve türkülerin kaynağındaki öykülerin derinliğiyle genç nesilleri tanıştırmak ve kültürün yaşatılmasını sağlamak amacıyla bir yarışma düzenliyor.

TÜRKÜLERİN ÖYKÜLERİ PAYLAŞILACAK

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı sosyal bilimler liselerine yönelik olarak düzenlenen ‘Öyküleriyle Türkülerimiz’ şöleninde sosyal bilimler liselerinde öğrenim gören öğrencilerimiz sahnede türkülerini seslendirirken grup arkadaşları tarafından türkülerin öyküleri paylaşılacak.

Türkiye genelindeki 93 sosyal bilimler lisesinden isteyen öğrencilerin katılabileceği yarışmanın Haziran 2022'de yapılması planlanıyor.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Karacaoğlan#Köroğlu

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