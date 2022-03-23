Öğrenciler tarihe yolculuk yapıyor

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Türkiye’nin 23 farklı ilinden 61 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler tarihi yerinde öğreniyor. 27 tarih öğretmeninin rehberliğinde; öğrenciler Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, TBMM ve TBMM Kütüphanesi gibi Ankara’nın birçok tarihi ve kültürel mekanını geziyor.