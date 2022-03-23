Öğrenciler tarihe yolculuk yapıyor

Türkiye’nin 23 farklı ilinden 61 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler tarihi yerinde öğreniyor. 27 tarih öğretmeninin rehberliğinde; öğrenciler Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, TBMM ve TBMM Kütüphanesi gibi Ankara’nın birçok tarihi ve kültürel mekanını geziyor.
Etkinliği katılan öğrenciler Ankara başta olmak üzere; İstanbul, İzmir, Bursa, Çankırı, Trabzon, Rize, Kütahya, Erzurum, Kocaeli, Sakarya, Adana, Balıkesir, Bolu, Nevşehir, Kayseri, Kahramanmaraş, Denizli, Yozgat, Afyonkarahisar, Ordu, Kütahya, Malatya illerindengeldiler. Öğrenciler, Tarih Eğitim Kampı
’nda yalnızca tarihe yolculuk yapmıyor aynı zamanda seminerlere katılıyor, resim, müzik gibi birçok alanda etkinlikler yapıyorlar.ÖĞRENCİLERİN TARİHSEL YORUMLAMA BECERİLERİ GELİŞİYOR
Tarih Eğitim Kampı’nın süreçlerini yöneten Yüksek Kurum Uzmanı Abdullah Kaymak; öğrencilerin bu etkinlik ile tarihsel olayları yorumlama becerilerinin gelişmesine katkıda bulunduklarını söyledi. Kaymak: “Bu etkinlik sayesinde öğrenciler, okulda gördükleri tarih konularını yerinde gözlemleme fırsatı buluyor. Bu sayede tarihe bakış açıları gelişirken konuları kavrama, anlama ve yorumlama becerileri de artıyor” dedi. Kaymak, “Tarih Eğitim Kampı”nın ilerleyen süreçlerde farklı illerde de devam etmesini planladıklarını söyledi.