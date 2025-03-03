Öğrenciler spora daha kolay erişebilecek... Okullara 50 araç desteği

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‘Spor Şehri İstanbul’ projesi, cumhuriyetin 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde 2023- 2024 eğitim öğretim yılında İstanbul’da lisanslı sporcu sayısını artırmak ve milli seviyede başarılı sporcular yetiştirmek için İstanbul Valisi Davut Gül’ün himayesinde hayata geçirildi. Proje kapsamında okullarda kurulan spor kulüplerindeki öğrencilerin müsabakalara ulaşımının desteklenmesi amacıyla 50 araç alındı.

960 BİN LİSANSLI ÖĞRENCİMİZ VAR

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“Lisanslı öğrenci sayımız hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. 1 milyon lisanslı öğrenci hedefimiz vardı, şu an itibarıyla 690 bin rakamına ulaştık. Okul spor kulüpleri ligimiz de başladı. Beden eğitimi öğretmenlerimizin ve okul aile birliklerinin bizden talebi, bu öğrencilerin yaşadığı ulaşım sorununun kısmen ortadan kaldırılmasıydı. 100 araç alma hedefimizde bu projenin birinci etabı olan ilk 50 minibüsü aldık.”

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‘SPOR ŞEHRİ İSTANBUL’ PROJESİ NEDİR?

‘Spor Şehri İstanbul’ projesi, okullarda spor yapan öğrenci sayısını artırarak spor kültürü oluşturmak, çocuk ve gençleri her türlü bağımlılıktan uzak tutarak ruhsal ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak, amatör ve profesyonel kulüplere oyuncu yetiştirmek amacıyla hayata geçirildi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler, yarışmalarda yer alan yöneticiler, öğretmenler, spor federasyonlarının spor dalı il temsilcilerinin dahil olabildiği bu proje, Petrol Ofisi sponsorluğunda sürdürülüyor.