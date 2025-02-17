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Öğrenciler siber zorbalığa uğradığını nasıl anlar?

Güncelleme Tarihi:

#Konuk Yazar#Akıllı Telefon#Siber Zorbalık
Öğrenciler siber zorbalığa uğradığını nasıl anlar
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 13:43

Akıllı telefonlar başta olmak üzere tablet ve bilgisayar gibi teknolojik cihazların kullanım yaşı günden güne düşüyor.

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Bunun yanı sıra özellikle her geçen gün bir yenisiyle tanıştığımız dijital mecralar da sundukları renkli dünya ile çocukların ilgisini çekiyor. Ancak bu alanlarda ebeveyn kontrolü ve denetimi olmadan vakit geçiren öğrenciler, teknoloji bağımlığıyla birlikte siber zorbalık riskiyle de karşı karşıya kalıyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Altundağ, siber zorbalığa uğrayan çocukların birtakım psikolojik ve davranışsal sorunlar yaşadığını belirtiyor. Doç. Dr. Altundağ, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında siber zorbalığın belirtilerini madde madde sıralıyor.

Doç. Dr. Yunus Altundağ’ın yazısını okumak için tıklayın.

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#Konuk Yazar#Akıllı Telefon#Siber Zorbalık

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