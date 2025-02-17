Öğrenciler siber zorbalığa uğradığını nasıl anlar?

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Bunun yanı sıra özellikle her geçen gün bir yenisiyle tanıştığımız dijital mecralar da sundukları renkli dünya ile çocukların ilgisini çekiyor. Ancak bu alanlarda ebeveyn kontrolü ve denetimi olmadan vakit geçiren öğrenciler, teknoloji bağımlığıyla birlikte siber zorbalık riskiyle de karşı karşıya kalıyor. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Altundağ, siber zorbalığa uğrayan çocukların birtakım psikolojik ve davranışsal sorunlar yaşadığını belirtiyor. Doç. Dr. Altundağ, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında siber zorbalığın belirtilerini madde madde sıralıyor.

Doç. Dr. Yunus Altundağ’ın yazısını okumak için tıklayın.