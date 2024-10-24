Öğrenciler renkleri yanlış mı öğreniyor?

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Ancak Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Yetenekliler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi Dr. Turan Enginoğlu, renklerin yanlış bilindiğini belirterek cyan, magenta ve sarı boya ana renklerinin mavi, kırmızı ve sarı olarak tanımlandığını dile getiriyor. Prof. Dr. Yürümezoğlu ile Dr. Enginoğlu, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldıkları yazıda renklerin çocuklara yanlış öğretildiğine dikkat çekerek erken yaştan itibaren renklerin onlara tanıtılması gerektiğini söylüyorlar.

Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu ile Emekli Öğr. Üyesi Dr. Turan Enginoğlu’nun yazısını okumak için tıklayın.