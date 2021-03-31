Öğrenciler, okul koridorlarını tuvale dönüştürdü

Pınarbaşı İlkokulu ve Ortaokulunda öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte COVID-19 tedbirleri kapsamında eğitime verilen arada okulu güzelleştirmek için okulun koridorlarını yaptıkları resimlerle renklendirdi. Suriyeli öğrencilerin savaşın korkularını üzerlerinde atmalarının da hedeflendiği projede 9’u Suriyeli 15 ortaokul öğrencisi yer aldı.

"YETENEKLERİNİ ORTAYA ÇIKARDILAR"

Okul yönetimi tarafından malzemelerin temin edilmesinin ardından öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde koridor duvarlarını çizgi filim kahramanları ve manzara resimleriyle süsledi. okulun Görsel Sanatlar öğretmeni Ayşe Gemli, projede 15 öğrencinin yer aldığını ve amaçlarının öncelikle okulu sevdirmek olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz ile birlikte yağlı boya çalışmalarına devam ediyoruz. Okulumuzun 3 katının koridorlarını renklendirdik, son katımızda çalışmalara devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bu projeyle kendilerini aşarak yeteneklerini ortaya çıkarttılar. Yine bu projeyle Suriyeli öğrencilerimizin de resim çizerek savaşın korkularını üzerlerinde attıklarını düşünüyorum" dedi.



Projede yer alan öğrencilerden Suriyeli 8’inci sınıf öğrencisi Fatma Silo:

"Arkadaşlarım ve öğretmenimizle okul duvarlarını güzelleştirmek için deniz, çizgi filim kahramanlarının resimlerini yapıyoruz. Resim yapmayı seviyorum, resim çizerken savaşı da unutuyoruz" diyerek duygularını dile getirdi.