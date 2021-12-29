Öğrenciler lazer markalama makinası üretti

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinde yer alana habere göre; Ocak ayında seri üretime başlaması planlanan makine 3 ayda, 7 öğretmen ve 7 öğrencinin çalışmasıyla üretildi. Daha önce de maske makinesi, lazer kesim makinesi, CNC router gibi üretimler yapan okulda, sanayide kullanılacak malzemeler üretmek için çalışmalara devam ediliyor.

10x10, 20x20 ve 30x30 santimetrekarelik alanı işleyebilecek 3 mercekten oluşan lazer markalama makinesiyle kâğıt bardak, karton, cam ve ahşap ürünlerin üzerine marka, logo işleniyor. Makine ayrıca alüminyum, metal, plastik veya çelik gibi endüstriyel malzemelere de işlem yapılabiliyor. Meslek liselilerin lazer markalama makinesi, piyasaya göre yüzde 20 daha düşük maliyetle üretildi.

HEM ÖZ GÜVENİMİ YÜKSELTİYOR HEM DE İŞİ ÖĞRENMİŞ OLUYORUM

Bugüne kadar okulda üretimi yapılan 10'a yakın projede görev aldığını belirten 10’uncu sınıf öğrencisi Murat Efe Kadayıfçı, mezun olduktan sonra alacağı belgeyle kendi iş yerini açmak istediğini anlatarak "Okulum, Konya'da gidebileceğim güzel meslek liselerinden biriydi. Bu markalama makinemizde de hocalarım beni seçerse çalışmak isterim. Bu gibi çalışmalarda görev almam, hem öz güvenimi yükseltiyor hem de işi öğrenmiş oluyorum" dedi.