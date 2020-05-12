Öğrenciler Kovid-19 kaynaklı sorunlara çözüm arayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sonrasında ortaya çıkan sorunlara modelleme ve simülasyon uygulamalarıyla yenilikçi çözümler geliştirilmesi amacıyla Simathon-2020 etkinliği düzenlenecek. Simsoft, Simovate, Microsoft ile ODTÜ, Hacettepe, Bahçeşehir, Atılım, Başkent, Karabük ve İstanbul Medipol üniversiteleri, İnnoCentrum Sistematik İnovasyon Yönetimi, Endüstri Mühendisliği Derneği ve GCC tarafından desteklenen etkinlik online hackathon şeklinde gerçekleştirilecek.

Simsoft Kurucu Ortağı Prof. Dr. Veysi İşler, Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik simülasyon teknolojileriyle çeşitli çözümler geliştirilebildiğini ancak bunları sorun sahiplerine ve karar vericilere anlatmakta güçlük çektiklerini söyledi. Bu çözümlere dikkati çekmek ve farkındalığı arttırmak amacıyla Simathon adında bir online hackathon düzenleme kararı aldıklarını belirten İşler, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kar amacı güdülmeden yapılan bu organizasyona çok sayıda kişi ve kuruluş destek verdi. Etkinlikte öğrenciler, Türkiye'de özellikle Kovid-19 nedeniyle ortaya çıkan ya da çıkabilecek problemlerin simülasyon yoluyla çözümünün nasıl olabileceğine kafa yoracak. 15-20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek organizasyonda çözüm aranacak problemlere ilişkin bilgileri bizzat sektörden topladık. Bu problem sağlık dışında bir gıda işletmesinde de olabilir, tedarik zincirinde bir problem olabilir. Simülasyonun burada bir çözüm yöntemi olarak kullanılabildiğini göstermek istiyoruz. Firmalarla konuşuyoruz. Firmalardan bu problemleri alıyoruz. Hocalarımızın gönüllü desteğiyle problemlerin çözümünü öğrencilerle yapmak istiyoruz. Başarılı olan öğrencilere staj imkanları da oluşturacağız."

Simathon ile öğrencilerin, kurumlarda yaşanan gerçek problemlere simülasyon ve modelleme teknolojilerini kullanarak çözümler üretmesiyle hem bu problemleri çözmek hem de öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek amaçlanıyor. Simülasyon ve modelleme alanıyla ilgilenen veya Endüstri 4.0 alanına merak duyan tüm öğrenciler programa başvuru yapabilecekler. Başvurular, bireysel ve ekip başvuruları şeklinde alınacak. Bireysel başvuru yapanlar, etkinliğin başlangıcında takımlarını kuracak. Ekiplerden, verilen vakalar doğrultusunda çalışan bir simülasyon modeli oluşturmaları ve soruna yönelik yenilikçi çözümler geliştirmelerini bekleniyor. En uygulanabilir ve verimli çözümler ödüllendirilecek.