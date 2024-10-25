Öğrenciler kendi arılarıyla bal üretiyor

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Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde bulunan 180 öğrencili lisede bu yıl ilk kez müfredata eklenen 'Arıcılık' dersine nisan ayında 12 kovan arı ile başlandı. Öğrenciler ağustos ayında ilk hasadı yaptı ve 60 kilo bal üretti. Üretilen bu bal okulun pansiyonunda kalan öğrenciler tarafından sabah kahvaltılarında tüketiliyor.

Arı kovanı sayısını 50'ye çıkarmak istediklerini belirten okul müdürü Ayhan Taşkın, "Arıcılık dersini koymamızdaki amaç, öğrencimizin bu işi evlerinde de yapmaları ve hem ev hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaları. Bu sene nisan ayında 12 tane arı kovanı aldık. Şimdi de 12 tane arı kovanını 17'ye çıkarttık. Önümüzdeki günlerde arı sayısını çoğaltarak 50 kovana çıkmayı planlıyoruz" dedi.

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'ÖĞRENCİLERİMİZDEN TALEP GÖRÜYOR'

Taşkın, çalışmayla ilgili, "Arıcılığı yapabilir miyiz diye ilk önce küçük bazlı başladık. Denedik ve başarılı olduk. Önümüzdeki yıl bunu çoğaltmak istiyoruz. Yaz aylarında Ladik ilçesindeki yaylalara ve çevredeki yaylalara kovanlarımızı götürmeyi düşünüyoruz. Seçmeli ders olan arıcılık dersine öğrencilerimizden ciddi bir talep var" diye konuştu.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Öğretmeni Veteriner Hekim Hakan Balcı ise "Okulumuzda aktif olarak arı yetiştiriciliği yapıyoruz. Öğrencilerimiz arıcılık dersinde teorik eğitimin yanı sıra bol bol uygulama eğitimi bularak daha iyi öğrenme gerçekleştiriyor. Arıcılık yapmaya nisan ayı gibi başladık. Kademeli olarak kovan sayımızı arttırmayı planlıyoruz. Arı ürünlerinden bal, polen, propolis, arı sütü gibi ürünler elde etmeyi planlıyoruz" dedi.

Arıcılık dersini severek yaptıklarını belirten 11'inci sınıf öğrencilerinden Sema Karakaya, "11'inci sınıfta Arıcılık dersi görüyoruz. İleride bu mesleği yapmamız için bal yapmayı ve arılarla ilgilenmeyi öğreniyoruz" diye konuştu.

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11'inci sınıf öğrencisi Sevdiye Güneş de " Arıcılık dersini, alan dersi olarak görüyoruz. Üretimimiz hocalarımızın gözetiminde oluyor. Arılarımız tamamen kendi kontrolümüzün altında. Arıcılık dersini daha önce de görüyorduk ama bu sene uygulamalı olarak görüyoruz" dedi.

Okullarında kendi arılarını yetiştirdiklerini ifade eden 11'inci sınıf öğrencisi Arda Yamak ise "Okulumuzda kendi arılarımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Arıları görerek uygulamalı olarak çalışabiliyoruz. Arıcılığı öğretmenlerimiz sevdirdi. Biz de istek duyduk" ifadelerini kullandı.