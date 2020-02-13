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Eğitim
AA
Haber Giriş: 13.02.2020 - 11:12,Son Güncelleme:/

Öğrenciler İTÜ’yü ziyaret etti

İTÜ, Doğa Koleji öğrencilerini misafir etti. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Doğa ailesi, İTÜ desteğiyle üreten, ürettiğiyle ülkesine hizmet eden bireyler yetiştirmenin gururu ve huzuru içinde olacak" dedi.

Öğrenciler İTÜ’yü ziyaret etti
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Doğa Koleji öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ev sahipliğinde Arı Teknokent'e misafir oldu. Prof. Dr. Karaca, öğrencilerin bu ziyaretle İTÜ'nün mühendislik altyapısıyla desteklenen bilim, sanat ve teknoloji alanlarındaki uzmanlığını keşfettiklerini söyledi. Gençlerin geleceğini şekillendiren bir eğitim anlayışına sahip olduklarını belirten Prof. Dr. Karaca, “Doğa Koleji öğrencilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Bizlere emanet edilen çocukları eğitim ve öğretimde başarılı kılacak ve ülkemizin atılım hedeflerini destekleyen projelerle gündemde olan öncü bir eğitim kurumu olmaya devam edeceğiz. Doğa ailesi, İTÜ desteğiyle üreten, ürettiğiyle ülkesine hizmet eden bireyler yetiştirmenin gururu ve huzuru içinde olacak" dedi.

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