Öğrenciler eğitimlerini dizilerde çalışarak tamamlayacak

Beykoz Üniversitesi, ONN Productions ile işbirliği protokolü imzaladı. Buna göre öğrenciler teorik bilgilerini, kendi iş alanlarında çalışarak bilgi, beceri ve deneyime dönüştürecek. Üniversitenin sinema, radyo, televizyon ve medya alanında eğitim gören öğrenciler, Paramparça, Kördüğüm, Kış Güneşi’nin de aralarında bulunduğu dizilerin, plato ve stüdyolarında çalışacak.

İşbirliği protokolüne, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan ve ONN Productions CEO’su H. Hakan Eren imza attı. Öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla imzalanan işbirliği protokolü, 26 Şubat’ta yürürlüğe girdi. Bu çerçevede üniversiteliler, ONN Productions bünyesinde yapımı üstlenilen televizyon dizisi, programı ve sinema projelerinde saha stajı yapabilecek ve yapımlarda görev alabilecek. Taraflar ayrıca ortak projeler üreterek, workshop, seminer ve konferanslar düzenleyecek. H. Hakan Eren, Beykoz Üniversitesi’nin akademik kadrosunda ders veriyor. Öğrencilerine sahada da deneyimlerini aktaracak olan Eren’in yapımcısı olduğu işler arasında Paramparça, Kördüğüm, Kış Güneşi gibi diziler var. Eren ve ekibi; Sıradaki Gelsin, Eyvah Düşüyorum gibi yarışma programları ile Kaçma Birader, Dünyanın En Güzel Kokusu gibi sinema filmlerine de imza attı. ONN Productions’un 2020’de yapımı gerçekleştirilecek olan sinema filmleri ve televizyon dizisi çekimlerinde Beykoz Üniversitesi öğrencileri kamera arkasında görev alarak bilgi ve becerilerini arttıracak. Öğrenciler; gelecekte yönetmen, senarist, stüdyo şefi, kameraman gibi görevlerde profesyonel olarak çalışacakları sektörleri yakından tanıyacak.