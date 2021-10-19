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Öğrenciler en yüksek göle tırmandı

#Ağrı#İbrahim Çeven Üniversitesi#Ziyarettepe Dağı
Öğrenciler en yüksek göle tırmandı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencileri, Taşlıçay İlçesi’ndeki Türkiye’nin en yüksek rakımlı göllerinden biri olan Balık Gölü’ne tırmandı. En derin noktası 37 metre olan lav set gölünü gezen öğrenciler, 2650 metre yüksekliğindeki Ziyarettepe Dağı’nın zirvesine çıkarak bayrak açtı.

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Ağrı İbrahim Çeven Üniversitesi’nde çeşitli fakültelerde okuyan 25 öğrenci Türkiye’nin en yüksek göllerinden biri olan 2 bin 241 metre rakımdaki Balık Gölü’nü görmek için tırmanış yaptı. 30 kilometre kare alana sahip olan ve en derin bölgesi 37 metre olan göle Türkiye Dağcılık Federasyonu rehberinin yardımıyla tırmanan öğrenciler, bol bol fotoğraf çekti. Kartal, şahin, keklik, yabani tavşan, yaban ördeği, martı, bıldırcın ve çulluk kuşuna ev sahipliği yapan gölün sahilini gezen öğrenciler, daha sonra 2bin 650 metre rakımlı Ziyarettepe Dağı’nın zirvesine çıktı. Zirvede Türk Bayrağı açan öğrenciler, Türkiye’nin en yüksek rakımlı gölünü görmekten mutlu olduklarını söyledi.

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#Ağrı#İbrahim Çeven Üniversitesi#Ziyarettepe Dağı

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