Öğrenciler eğitim kampında buluştu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA (Teenager MBA) eğitim programıyla öğrenciler, liderlik vasıflarını ve ekip çalışması ruhunu lise çağında kazanarak, iş hayatına hazır bireyler olarak yetişiyor. Türkiye genelindeki tüm kampüslerin 500 Liderlik Akademisi öğrencisi online gerçekleşen ve iki gün süren ‘Eğitim Kampı’nda bir araya geldi. Geleceğin liderleri, iş ve eğitim dünyasının liderleriyle online buluştu. Geleceğin liderleriyle iş ve eğitim dünyasının uzmanlarını bir araya getiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi Eğitim Kampı programı, bu yıl online düzenlendi. İki gün süren Eğitim Kampı, İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle’nin konuşmasıyla başladı.

‘KÜRESEL DÜŞÜNMELİ VE HAREKET ETMELİSİNİZ’

İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Geleceğin liderleri ve dünyanın yöneticisi sizler olacaksınız. Sizleri şimdiden büyük bir sorumluluk bekliyor. Yeteneklerini liderlik vasfıyla geliştiren, koşulları iyi değerlendiren ve fırsatları yakalayan birey, lider olur. Toplumu ve dünyayı tanıyan, konjonktürü iyi değerlendiren her alanda liderlere ihtiyacımız var. Günün koşullarına uygun, rasyonel, küresel düşünmeli ve hareket etmelisiniz” dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ise, “Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi, lider olmanın ön koşulu çalışkan, dürüst ve tutarlı olmaktır. Yeteneklerinizi keşfetme ve liderlik becerilerinizi geliştirme fırsatı yakalayacağınız t-MBA Liderlik Akademisi Eğitim Kampı’nda, alanında duayen eğitimcilerle bir araya gelerek yönetim ve organizasyon becerileri elde edeceksiniz. Geleceğin liderleri; sosyal sorumluluk bilinci yüksek, proje geliştirme becerilerine, farklı ilgi alanlarına ve entelektüel birikime sahip, kendini geliştirmiş siz değerli öğrencilerimiz olacaksınız” diye konuştu.

‘İYİ BİR TAKIM OYUNCUSU OLMAK’

t-MBA Liderlik Akademisi Bölüm Başkanı Betül Erok Şengel, ‘iyi bir takım oyuncusu olmak’ konusunda öğrencilerle tavsiyelerini paylaştı. Şengel şöyle konuştu:

“Kısa zamanda organize olarak sosyal sorumluluk projelerinizle Türkiye’nin her yerine ulaşıyorsunuz. Değişimin takipçisi olan, ilkelerine bağlı, duyarlı ve vicdanlı bireyler olarak, iş hayatına bir adım önde başlayacaksınız. Yönetim ve organizasyon becerilerinizi liderlik akademisinde hayata geçirmeniz; akademik başarınızın yanında sosyal becerilerinizi de geliştiriyor.”

t-MBA Bölüm Başkanı Jalan Korkmaz da, ‘liderler ve kurumlarda örgütsel çeviklik ve esneklik’ konusuna dikkat çekerek, “Hızla gelişen dünyada, ortak amaçlar doğrultusunda rasyonel, araştırma tabanına dayanan, çalışanlara yetki gücü veren bir kurum kültürü oluşturmak önemlidir. İyi bir lider, etkili iletişim becerilerine sahip, geribildirime açık, risk alan, kararlı ve olumlu tutumları sürdüren liderdir” dedi.

‘ÇAĞIN GERÇEKLERİNE ODAKLANIN’

Akademisyen, Ekonomist ve Yazar Prof. Dr. Emre Alkin ise, “Değişen dünyada liderler için beş yeni kriter var. Çözüme odaklanın, direncinizi artırın, planlı olun, yeni normali öngörün ve değişime hazırlanın. Yaratıcılık, teknoloji kullanımı, teknik bilgi ve inovasyon çağımızın gerçeğidir” diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cem Cüneyt Arslantaş, ‘dönüşümcü liderlik ve ekip yönetimi’ konulu bir sunum yaparak, “İyi bir lider, kurumun devamlılığı ve sürdürülebilirliği için çözüm odaklı olarak doğru stratejiyi kurmalı ve sistemli olmalı” dedi.

‘YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE DEVAM EDİN’

Öğretim görevlisi, yazar, konuşmacı ve yönetici İdil Türkmenoğlu ise, ‘networking ve kaynak yaratma’ konusunda, “Her başarının arkasında iyi bir network var. Kariyerinize değer katacak en önemli birikiminiz, sosyal sermayeniz. Tanıştığınız insanlar ve kurduğunuz bağlantılarla, öğrenmeye yaşam boyu devam etmelisiniz” diye konuştu.

t-MBA Eğitim Kampı’nın ikinci gününde, Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Öğretim Üyesi Beynaz Uysal, ‘yönetim ve organizasyon’ konusunda, şunları söyledi:

“Yönetim, sadece profesyonel hayatta değil, hayatın her alanındadır. Hedeflere başarıyla ulaşmak için ortak bir amaç doğrultusunda ilerlemek gerekir.”

Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ali Kahriman ise, ‘proje yönetimi’ sunumunda, proje gelişim süreciyle ilgili öncelikli kriterleri ‘zaman, finansman, iş gücü ve malzeme’ olarak belirterek “Ülkelerin kalkınmasını sağlayan ve toplumu mutlu eden unsur, katma değerdir, projelerinizi ve fikirlerinizi güçlü kılar” dedi.

‘GELECEĞİ DOĞRU ÇOK YÖNLÜ İLERLEYİN’

Galatasaray Üniversitesi Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Türker Baş, ‘mutluluğun kimyası’ sunumunda, mutlu bir yaşam sürebilmenin ipuçlarını geleceğin liderleriyle paylaşarak şöyle konuştu:

“Mutlu veya mutsuz olmanıza karar veren unsurlar; genetik faktörler, çevre ve bakış açısıdır. Aynı şartlarda yaşayan iki bireyden biri mutluyken, diğeri mutsuz olabiliyor. Küçük şeylerle mutlu olmak için bakış açınızı değiştirmelisiniz.”

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, programın kapanış konuşmasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Başarı tesadüf değildir ve emek isteyen bir süreçtir. Başarılı liderlerin hayat hikayelerine baktığımızda pek çoğunun çok iyi sosyoekonomik koşulları ve büyük şansları olmadığını, pek çok engelle karşılaştıklarını ama yine de başarıya giden yolda yılmadıklarını görürüz. Geleceğin liderleri olarak, akademik sorumluluklarınızı ihmal etmeden, geleceğe doğru çok yönlü ilerlemelisiniz.”