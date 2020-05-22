Öğrenciler bu kez sağlık çalışanları için çizdi

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, sağlık çalışanlarına destek için düzenlenen böyle bir yarışmaya öğrencilerin gösterdiği ilgi ve alakadan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Bu süreçte herkesin moral, küçük destekler anlamında sağlayabileceği katkılar olduğuna inanıyoruz. Düzenlediğimiz yarışmada bunun neticesi aslında. Bu zor zamanlarda hepimizin sağlığı için büyük özveriyle çalışan sağlık personelimize elimizdeki tüm imkânlarla destek olmayı sürdürüyoruz. Valiliğimizle çok koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarımızın yüz siperliklerinin yanı sıra solunum güçlüğü çeken hastaların solunum yollarını görüntülemekte kullanılan videolaringoskopi cihazın parçalarına, maske ve temizlik malzemesinden tek kullanımlık önlüğe kadar ürettiklerini sağlık çalışanlarımıza ulaştırıyoruz. Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımızın dayanışma yanında sanata ve kültüre gösterdikleri ilgiye şahitlik etmekten gurur duyuyoruz. Sağlık çalışanlarından da olumlu geri dönüşler aldığımızı belirtmeliyim. Bu geri dönüşler bizim için çok değerli. İnanıyorum ki, bu zor dönemi 7'den 70'e milletimizin tüm fertlerinin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi sayesinde atlatacağız. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bundan sonra da elimizdeki tüm imkânları uzaktan eğitim sürecinin bileşenleri için kullanmaya devam edeceğiz.”

YARIŞMANIN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yarışmada dereceye girenler açıklandı. İlkokullarda, Başakşehir Cahit Zarifoğlu İlkokulu'ndan Fatihma Nüzhet Solon Pedisani Turgut birinci, Çekmeköy Ayşe Nezahat Kurukahveci İlkokulu'ndan Yusuf Yakup Fırat ikinci, Kartal Kartal Bilim ve Sanat Merkezi Elvina Köse üçüncü oldu. Ortaokullarda ise, Pendik Merkez İmam Hatip Ortaokulu'ndan İlayda Ata birinci, Avcılar Simya Koleji'nden Gamze Eylül Aşan ikinci, Silivri 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndan Dilara Akyapı üçüncü olarak belirlendi.