Öğrenciler ‘Ben Her Yerde Varım’ diyor

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MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda uygulanmak üzere, geçtiğimiz mart ayında başlatılan ‘Ben Her Yerde Varım’ projesi kapsamında yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor. Meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından sürdürülen proje çerçevesinde bugüne kadar 'Bilinçlendirme', 'Deprem Bölgesinde Farkındalık', 'Sağlık', 'Onarım' Ve 'Sıfır Atık' gibi etkinlik başlıkları altında olmak üzere toplam 7 bin 454 etkinlik gerçekleştirildi. Projeyle öğrencilerin toplumda ihtiyaç duyulan konularda çözüm üretme kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması ve etik davranışlarla da örnek teşkil etmeleri hedefleniyor. Öğrencilerin millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini geliştiren proje aynı zamanda toplumda da mesleki ve teknik eğitimin öneminin daha çok fark edilmesini ve saygınlığının artırılmasını sağlıyor.