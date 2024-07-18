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Öğrenciler ‘Ben Her Yerde Varım’ diyor

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#MEB#Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü#Ben Her Yerde Varım
Öğrenciler ‘Ben Her Yerde Varım’ diyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 16:48

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından beş ay önce başlatılan ve meslek lisesi öğrencileri ile öğretmenleri tarafından sürdürülen ‘Ben Her Yerde Varım’ projesinde bugüne kadar 30 bin öğretmen ile 144 bin 906 öğrenci görev aldı. Ayrıca projeyle 918 bin 832 kişiye ulaşıldı.

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MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda uygulanmak üzere, geçtiğimiz mart ayında başlatılan ‘Ben Her Yerde Varım’ projesi kapsamında yoğun çalışmalar gerçekleştiriliyor. Meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından sürdürülen proje çerçevesinde bugüne kadar 'Bilinçlendirme', 'Deprem Bölgesinde Farkındalık', 'Sağlık', 'Onarım' Ve 'Sıfır Atık' gibi etkinlik başlıkları altında olmak üzere toplam 7 bin 454 etkinlik gerçekleştirildi. Projeyle öğrencilerin toplumda ihtiyaç duyulan konularda çözüm üretme kabiliyetlerinin ortaya çıkarılması ve etik davranışlarla da örnek teşkil etmeleri hedefleniyor. Öğrencilerin millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini geliştiren proje aynı zamanda toplumda da mesleki ve teknik eğitimin öneminin daha çok fark edilmesini ve saygınlığının artırılmasını sağlıyor.

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#MEB#Mesleki Ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü#Ben Her Yerde Varım

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