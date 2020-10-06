Öğrenciler Afrika'da doğayı öğreniyor

Aynı anda 60 öğrenciyi ağırlayabilen kamp, gençlerin bozkırda, bulut ormanlarında, tepeler ve doğal koruma alanlarında, ekosistemi ilgilendiren sorunları anlayabilmesini, geziler esnasında vahşi hayvanların korunabilmenin en iyi yolunu öğrenebilmelerini amaçlıyor. Institut Le Rosey İletişim ve Proje Direktörü Felipe Laurent, kampla ilgili detayları Hürriyet'e anlattı.

Laurent, Kenya’daki kampın 12 ve 18 yaşları arasındaki gençler için özel olarak tasarlandığını belirterek şöyle konuştu:

'BİR HAFTA SÜRÜYOR'

"Chyulu Vahşi Yaşam Kampı, katılımcılara eko-turizm, koruma ve sürdürülebilirlik konularında kapsamlı bir deneyim sunmak için tasarlandı. Kampa katılanlar, bir haftalık süre boyunca Maasai Mara'da yaşayacaklar, savanadan bulut ormanlarına kadar inanılmaz bir bitki örtüsü ve bölgedeki hayvanları keşfedecekler. Maasai köylerini ve okullarını ziyaret edecekler. Masai okul çocukları ile oyunlar oynayacaklar ve sınıflarında ders verecekler. Katılımcılar Maasai kadınlarıyla sanat ve zanaat yaratacak ve kampın organik çiftliklerinde çalışacaklar. Program, daha geniş bir yaş aralığı için uygun olmasına rağmen, 12 ila 18 yaş arası öğrenciler için özel olarak tasarlandı. Kendi başına seçim kriteri olmamasına rağmen, çoğu öğrenci programa kendi okullarının gezi organizasyonu aracılığıyla katılabiliyor. Ancak çocuklarıyla birlikte ebeveynler de seyahat edebiliyor. Program bir hafta sürüyor.

ZENGİN BİR BÖLGEDE

Maasai Mara, Kenya'nın inanılmaz derecede zengin bir bölgesi. Özellikle Chyulu Vahşi Yaşam Kampının bulunduğu, Kilimanjaro'nun eteklerinde ve Tsavo milli parkı ile Opulsare baharı arasında biyolojik çeşitlilik ve kültürel zenginlik çok fazla. Gerçekten nefesinizi kesebilecek bir yer. Konaklama tesisleri, banyolu iki ila dört öğrenciyi barındıran odaları içeriyor. Yiyecekler tesiste hazırlanıyor ve çoğunlukla yerel olarak yetiştirilen gıda ürünleri kullanılıyor. Kampın yeri, herhangi bir büyük şehirden birkaç yüz kilometre uzaklıkta. Bu bölge hiçbir Avrupa büyükelçiliği tarafından 'tehlikeli' olarak görülmüyor. Kampa Nairobi Uluslararası Havaalanı'ndan geçerek güvenli ve konforlu bir yolculukla ulaşılıyor. Küçük rahatsızlıklarla ilgilenmek için kampta bir hemşire var. Ama gerekirse uçan doktorlar Nairobi'den temin edilebiliyor. Kampta eğitimli personel ve acil durum ekipmanları mevcut. Ayrıca gerekirse, kamp uçağı bir saat içinde mükemmel bir hastaneye ulaşabiliyor.

SPOR YAPIYORLAR, AĞAÇ DİKİYORLAR

Programın dört ana alanı var: macera gezisi, topluluk gönüllülüğü, koruma ve farkındalık. Faaliyetlerden bazıları arasında yerel Maasai okullarında spor öğretmek ve spor yapmak, yerel öğrencilerle ortak projeler üzerinde çalışmak, Maasai müziği ve dansı ile rehberler ve bir izci eşliğinde bir bulut ormanını keşfetmek, Tsavo Milli Parkı'ndaki doğal ortamlarında hayvanları görmek yer alıyor. Ağaçlandırma için ağaç dikmek, botanik bahçesinde ve kampın organik çiftliklerinde çalışmak, Maasai çocukları ve kadınlarıyla el yapımı el sanatları ve mücevherler yapmak, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir teknolojileri öğrenmek de etkinlikler arasında. Katılımcı öğrenciler, kişisel bir koruma projesi üzerinde de çalışacaklar. Ve tabii bu deneyimlerini ülkelerinde döndüklerinde çevreleriyle ve aileleriyle paylaşacaklar."

HAFTALIK ÖRNEK PROGRAM

Günlük aktivitelerin yer aldığı örnek program ise şöyle:

Pazartesi: Yerel Maasai okulunda öğrenilmiş tecrübeleri paylaşmayı içeren ders ve spor. Okulda öğretmenlik. Yerel öğrencilerle birlikte projeler yapma. Akşam Maasai müzik ve dansını keşfetme.

Salı: Rehber ve iz sürücüler eşliğinde, Chyulu Tepeleri’ndeki bulutormanına yolculuk, bir doğa ortamını keşfederken, botanik safari tecrübesi. Ormanda piknik. Akşam, yerel uzmanlarla doğal yaşamı koruma eğitimi; dersler, work-shoplar ve grup tartışmaları; öğrencilerin kendi doğal yaşamı koruma projelerine hazırlık.

Çarşamba: Mzima şelalelerini ve Shetani Lav Akıntısını görmek için, Tsavo Batı Milli Parkı’na safari. Akşam, Maasai’li çocuklarla film izleme ve film üzerine tartışmalar.

Perşembe: Rehberler ve Maasai’li çocuklarla takım çalışması; yeniden ağaçlandırma için ağaç dikimi, botanik bahçe veya organik çiftliklerde çalışma. Öğle, iz sürücülerle birlikte bozkırlarda yürüyüş. Spor ve meditasyon. Akşam, doğal yaşamı koruma projeleri için hazırlık.

Cuma: Maasai koyünde sabah; öğrencilerle yaratıcı aktiviteler ve el işi. Öğle, kampta eko-turizm konsepti ve örnekleri üzerine çalışmalar; güneş enerjisi teknolojisi, su çekme ve filtreleme hakkında bilgiler. Akşam, köyde veda partisi.