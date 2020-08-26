Öğrenci yurtları 1 Ekim'de açılıyor; izolasyon odaları hazır

İstanbul’un en kalabalık yurtlarından olan, 3 bin 500 kişilik Cevizlibağ’daki Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda hummalı bir hazırlık var. Yurt müdürü Rukiye Bozkurt, yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili şunları anlattı:

ZİYARETÇİ YASAK, KARGO KAPIDAN

“Gerekli dezenfektan işlemleri ve bakım onarımlar yapılarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ‘Toplu Yaşanan Yerlerde ve Yurtlarda Alınması Gereken Tedbirler ve Önlemler’ genelgesi doğrultusunda hareket ediyoruz. Girişte el dezenfektanları, ateş ölçer cihazlarımızla öğrencilerin yurda girişi sağlanacak. Her katta dezenfektan ve maske bulunacak. Temizlik işçilerimizin kendi aralarında ve öğrencilerle arasında 1.5-2 metre mesafe sağlanacak. Ziyaretçiler kabul edilmeyecek. Kargo gibi paketlerin dışarıda tesliminin yapılması sağlanacak.

TEK KULLANIMLIK ÇATAL, KAŞIK

Yemekhanemizde masalarımızın arasında 1.5 metre mesafe olacak. Bir masada en fazla iki öğrenci yemek yiyecek. Tuzluk gibi ortam kullanım ürünü olmayacak. Ekmek, tuz, ketçap, mayonez, çatal, kaşık tek kullanımlık paketler halinde masalarda olacak.

7 KİŞİLİK ASANSÖRE İKİ ÖĞRENCİ BİNECEK

Yedi kişilik bir asansörü iki öğrenci kullanabilecek.

Kadrolu hemşire ve psikoloğumuz var. Bir vaka şüphesi olursa izolasyon odasında bekletip, ilgili yerlere bildireceğiz. Odalar her gün dezenfekte edilecek. Genelge doğrultusunda alınan tüm tedbirleri hayata geçirmeye başladık. Aileler rahat olsun.”

YEMEKLER VARDİYALI YENİLECEK

Okulların 21 Eylül’den itibaren yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte ortaöğretim yurtları da hizmet verecek. Kadıköy’deki İstanbul Atatürk Fen Lisesi pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı Esra Aydınay, “Yurtlarımız dezenfekte ediliyor. Metrekareye düşecek öğrenci hesaplamalarımızı yaptık. Kızlar her odada üçer, erkekler dörder kişi kalacak. Yemekhanede masalar dört kişiyken, ikişer kişi oturacak. Yemek süresi üç saate uzayacak” dedi.

‘MİLİM MİLİM HESAPLADIK’

Robert Kolej’in pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı Margaret Halıcıoğlu, yurtlardaki hazırlıkları, “187 öğrenci yurtta konaklayabilecek. Farklı mekanları da kullanarak odalardaki öğrenci sayısını azalttık. Her taraf milim milim ölçülüp öğrenci sayısı belirlendi. Odalara maske ve dezenfektan istasyonları yerleştirildi. Sağlık merkezimiz ve izolasyon odamız var” diye anlattı.