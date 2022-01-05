Öğrenci yoğunluğu kategorisinde dünyada  68’inci oldu

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Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan eğitimin artık en önemli ihracat kalemlerinden olduğunu belirterek, üniversitelerimizdeki Uluslararası öğrencilerin varlığının, sadece ekonomik ve stratejik açıdan değil, ülkemizin tanıtımı açısından büyük fırsatlar yarattığını söyledi. Prof. Dr. Çağrı Erhan, eğitim ihracatının artık Hizmet İhracatçıları Birliği’nin bir parçası olduğunu vurguladı. Bu insanların Türk ekonomisine de ciddi bir girdi sağladıklarını ifade ederek, uluslararası öğrenci işinin hem ekonomik tarafı hem kültürel sosyal ve siyasal tarafı olduğunu söyledi.