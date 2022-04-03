Öğrenci sayısı 3 ayda yüzde 158 arttı

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Geçtiğimiz yılın Aralık ayında yapılan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonrasında mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısının 410 bine yükseldi. MEB, 2022 yılı sonunda mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yüzde 41’ine ilk üç ayda ulaştı.

YÜZDE 54’Ü 19 YAŞ VE ÜZERİNDE

Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci artışı, ağırlıklı olarak 19 yaş ve üzerinde yaşanıyor. MEB tarafından yapılan açıklamada, 410 bin öğrencinin 222 bin 283’ü yani yüzde 54’ü 19 yaş ve üzerinde olduğu belirtildi.

EN FAZLA TALEP İSTANBUL’DAN

Mesleki eğitim merkezlerine en fazla talep, 30 bin 510 öğrencinin kayıtlı olduğu İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 17 bin 413 öğrenci ile Gaziantep ve 17 bin 339 öğrenci ile Adana izledi. Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısına göre 16 bin 317 öğrenci ile Mersin dördüncü olurken 16 bin 154 öğrenci ile Hatay beşinci oldu.

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Mesleki eğitim merkezlerinde en çok talebi ise güzellik ve saç bakım hizmetleri aldı. Talepte 71 bin 100 öğrenci ile güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı birinci, 60 bin 31 öğrenci ile motorlu araçlar teknolojisi ikinci ve 39 bin 479 öğrenci ile yiyecek-içecek hizmetleri üçüncü sırada yer aldı. Talepte 35 bin 249 öğrenci ile elektrik-elektronik teknolojisi dördüncü ve 29 bin 169 öğrenci ile moda tasarım teknolojisi beşinci sırada yer aldı.

HEDEF 1 MİLYON ÖĞRENCİ

Konu ile ilgili değerlendirme yapan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:

“3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler, mesleki eğitim merkezlerini güçlendirerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesinde yeni bir dönem başlattı. İlk kez mesleki eğitimde hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizma oluşturulmuş oldu. Bu, ülkemiz için istihdamı artıracak tarihî bir adımdır. OSB’lerin bu imkândan yararlanabilmesi için tüm OSB’lere mesleki eğitim merkezi kurduk. Tüm bu adımlar, hemen öğrenci sayılarına yansıdı. Üç ay gibi kısa sürede öğrenci sayısı, yüzde 158 arttı. Diğer taraftan bu artışın ağırlıklı olarak 19 yaş ve üzerinde gerçekleşmiş olması, yeni yaklaşımın genç işsizliği azaltmada ne kadar önemli olduğunu şimdiden gösterdi. 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon vatandaşımızı mesleki eğitim merkezleri ile buluşturma hedefimiz var. Mesleki eğitim merkezleri, hem insan kaynağımızın niteliğini artıracak hem de özellikle genç işsizliğin azaltılmasında çok önemli katkı sunacak.”