Öğrenci ‘Fındık’

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu Müdürü Ahmet Aktürk ve öğretmenlerden Mustafa Önlen, evlerine giderken mezarlık içerisinde sokak köpeklerin, yavru bir köpeğe saldırdıklarını gördü. Müdahale eden Aktürk ve Önlen, av köpeği melezi olan erkek yavru köpeği kurtararak okula getirdi. Okulun bahçesinde bir köşeye yavru köpek için küçük bir kulübe yapıldı. Yavru köpeği ilk günden itibaren okulun öğrencileri de çok sevdi. Okulun maskotu haline gelen köpeğe öğrenciler ‘Fındık’ adını verdi. Öğrencilerin peşini bırakmayan Fındık ders saatlerinde de onlarla birlikte sınıfa girmeye başladı. Okul Aile Birliği Başkanı Bedriye Göçer, öğrencilerle sırada oturan Fındık’a forma dikti. Fıstık, öğrencilerin arasında formayla dolaşıyor.

‘ÇOCUKLARDA İNANILMAZ DEĞİŞİMLER FARK ETTİK’

Sınıf öğretmeni Mustafa Önlen, Fındık’ın okulun maskotu haline geldiğini söyledi. Önlen, şunları anlattı:

"Okul çıkışı eve doğru giderken yavru köpeğin büyük köpekler tarafından sıkıştırıldığını gördük. Önce onu korumaya aldık. Sonra Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un ‘Müfredattaki kitaplara istediğiniz kadar hayvan sevgisiyle ilgili paragraf koyun. Hiçbir şey bir köpek sevgisi, bir çocuğun okula geldiğinde köpeğe günaydın demesinin yerini alamayacaktır’ paylaşımı aklımıza geldi. Bundan esinlenerek köpeğimizi okula getirdik. O andan itibaren çocuklarda inanılmaz derecede değişimler fark ettik. Çocuklar köpeği besleyerek sorumluluk sahibi oldu. Okula devam etmeye başladılar. Birbirlerine zorbalık yapmamaya başladılar. Köpeğin hikayesini de biliyorlardı. Hatta teneffüslerde dışarıda köpeğin üşüdüğünü görüp, içeriye alarak sobanın yanında ısıtıyorlar.

ÖNLÜK GİYMESİ ESPRİYLE BAŞLADI

Öğrenci ve velilerde büyük bir değişim oldu ve Fındık’a önlük diktik. Konu, ‘adem sınıfa geliyor o zaman önlük giymesi gerekiyor’ diye espriyle başladı. Okul aile birliği başkanımız hemen bir önlük dikip getirdi. Köpeğe giydirdik ve inanın veliler de bile değişim oldu. Velilerimiz köpeği gördü, okuldan gitmek istemedi. Fıstık ile fotoğraf çektirdi, onunla oynadı ve sevdiler. Onlar da aslında köpeğin bir can olduğunu fark etti. Bu da bizi inanılmaz mutlu etti. Çocuklarımız resim derslerinde ev, anne ve baba çizer. Fındık sınıfa girdiğinden beri çocuklar mutlaka resmin bir kısmına köpek de çiziyor. İsmini de onlar koydu. Her şeyiyle çocuklar ilgileniyor"