Öğrenci dostu şehirler açıklandı... Ferdi Başkan 1 yılda öğrencilerin gönlünü fethetmiş

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Araştırmada şehirler, öğrencilerin memnuniyet derecelerine göre sıralandı. 8 yıldır yapılan araştırmanın bu yılki sonucunda da Eskişehir birinciliğini korudu. Eskişehir’i Mersin takip ederken, bu yıl üçüncü sıraya Manisa yerleşti. Manisa’nın ardından, Çanakkale, Ankara, Balıkesir, Samsun, Muğla, Denizli ve Bursa öğrencilerin yaşamaktan en fazla memnun olduğu ilk 10 şehir arasına girdi.

Öğrenciler, Türkiye’de sadece 23 şehirde üniversite eğitimi görmekten memnun. 51 şehir ise öğrenci memnuniyeti konusunda sınıfta kaldı. Öğrenciler, bu 51 şehirde özellikle halkın genel tutumunu olumsuz buldu.

‘BAŞKAN’A VEFA GÖSTERİLMİŞ’

Manisa’nın listedeki yükselişini şaşırtıcı bulduğunu ve bu durumu özellikle ele aldığını dile getiren Prof. Dr. Engin Karadağ, çalışmayı şöyle değerlendirdi:

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“Listede 82 il gözüküyor. Bu İstanbul’u Asya ve Avrupa kıtası olarak iki ayrı şehir gibi değerlendirmemizden kaynaklanıyor. Bu yıl beni en çok şaşırtan il Manisa oldu. Özellikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatından sonra bu durumu iyice araştırdım. Çünkü Manisa, 2024 yılında yaptığımız araştırmanın sonucunda memnuniyet listesinde 13’üncü sırada yer alırken bu yıl ilk 3’e girmeyi başardı. 1 yıl içinde şehirde nelerin değiştiğini merak ettim. Vefat eden başkanın özellikle öğrenci hayatını destekleyecek çalışmalar yaptığını ve onları merkeze alan bir yaklaşım sergilediğini gördüm. Başkan Zeyrek, öğrenci ulaşımını daha ekonomik bir hale getirmiş ayrıca şehirdeki kent lokantaları ile öğrencilerin uygun fiyatlı yemeğe erişimini kolaylaştırmış. Manisa, son 1 yılda özellikle öğrencilerin kentte bulunduğu dönemlerde sosyal ve kültürel aktivitelerin sayısını da artırmış. Araştırmaya göre, öğrencilerin bu çalışmaları göz ardı etmediğini ve vefat eden Başkan Ferdi Zeyrek’e olan vefalarını bu sayede gösterdiklerini söyleyebilirim.”



