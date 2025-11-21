Öğrenci affı geliyor... Düzenleme meclise sunulacak

Haberin Devamı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda YÖK’ün 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Özvar, öğrenci affı ile ilgili bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Bilhassa azami süreyi doldururken staj veya intörnlük aşamasında öğrencilik hakkını kaybedenlerle alakalı düzenlemeyi TBMM’ye sunacağız” dedi. Özvar konuşmasında yükseköğretimdeki öğrenci sayılarına ilişkin güncel verileri de paylaştı. Türkiye’de lisans düzeyinde 3 milyon 773 bini örgün, 2 milyon 702 bini açık ve uzaktan öğretim olmak üzere toplam 6 milyon 475 bin öğrencinin bulunduğunu söyledi. Açık ve uzaktan öğretimi “yaşam boyu öğrenim” anlayışı içinde değerlendirdiklerini vurgulayan Özvar, yalnızca örgün öğretim dikkate alındığında Türkiye’nin öğrenci sayısının OECD ortalamalarına yakın seyrettiğini ifade etti. Lisansüstü eğitimde ise toplam 429 bin öğrencinin bulunduğunu belirten YÖK Başkanı Özvar “Üniversite öğrenci sayılarının çok yüksek veya aşırı olduğu yönündeki söylem, elimizdeki verilerle uyuşmamaktadır” dedi.

TÜRKİYE’DEN 6 ÜNİVERSİTE İLK 500’DE

YÖK Başkanı Özvar şöyle konuştu: Dünyanın önde gelen iki uluslararası derecelendirme kuruluşu 2025 yılı sıralamalarında Türkiye’den 6 üniversite ilk 500’e girdi. ODTÜ ve İTÜ ise ilk kez ilk 350 bandına yükseldi. Bu başarı Türk üniversitelerinin küresel rekabetteki konumunu güçlendirdiğini vurguluyor.

SAHTE DİPLOMA TESPİTLERİ YARGIYA

Gündemde yer alan sahte diplomalarla ilgili kamuoyuna yansıyan iddialar, kurulumuz tarafından yargıya intikal ettirilen usulsüzlüklerdir. YÖK özellikle denklik süreçlerinde tespit edilen sahte diploma ve diğer sahteciliklerle ilgili adli ve idari makamlara suç duyurusunda bulunuyor. Kuruma ulaşan ihbar ve şikâyetler de “ivedilikle ve titizlikle değerlendiriliyor.

YATAY GEÇİŞLERDE BELGE KONTROLÜ

Yatay geçiş işlemleri ilgili yönetmelikler doğrultusunda yürütülüyor. Öğrencilerin sunduğu diploma, transkript ve diğer belgeler üniversiteler tarafından ayrıntılı şekilde inceleniyor. Tespit edilen tüm sahtecilikler, “istisnasız olarak” hem idari hem de adli makamlara bildiriliyor. Belge sahteciliğiyle ilgili hiçbir istisna söz konusu değildir.”