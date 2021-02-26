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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 26.02.2021 - 23:21 | Son Güncelleme:

Oğlum Deli Malı Neylesin Oğlum Akıllı Malı Neylesin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Oğlum Deli Malı Neylesin Oğlum Akıllı Malı Neylesin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Belki de en az bilinen atasözleri içerisinde oğlum deli malı neylesin oğlum akıllı malı neylesin atasözü gelmektedir. Özellikle içerdiği anlam açısından gerekli yerde kullanabilecek en güzel atasözlerinden biridir. İşte oğlum deli malı neylesin oğlum akıllı malı neylesin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda detaylar.

Özellikle hayattaki başarının temelini anlatan en güzel atasözünden biri olarak oğlum deli malı neylesin oğlum akıllı malı neylesin cümlesi gelmektedir. Amaca göre birçok farklı yerde kullanılabilir.

 Oğlum Deli Malı Neylesin Oğlum Akıllı Malı Neylesin Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Akıllı insan ailesinden kalacak olan mirasa güvenmez. Kendi çabalarıyla çalışır ve planlı şekilde mücadele göstererek, arzu ettiği maddi ve manevi güce kavuşur. Akılsız kişi ise aileden gelen mirasa güvenir ve bu mirası hızlı şekilde çarçur ederek açıkta kalır.

 Oğlum Deli Malı Neylesin Oğlum Akıllı Malı Neylesin Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Oğlum deli malı neylesin oğlum akıllı malı neylesin atasözünü cümle içinde veya tek başına kullanabilirsiniz.

 ‘’O çok çalışkan biridir, oğlum deli malı neylesin oğlum akıllı malı neylesin düşüncesini kafasına yazmış biridir.’’

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