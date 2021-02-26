Oğlum Deli Malı Neylesin Oğlum Akıllı Malı Neylesin atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Özellikle hayattaki başarının temelini anlatan en güzel atasözünden biri olarak oğlum deli malı neylesin oğlum akıllı malı neylesin cümlesi gelmektedir. Amaca göre birçok farklı yerde kullanılabilir.

Oğlum Deli Malı Neylesin Oğlum Akıllı Malı Neylesin Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Akıllı insan ailesinden kalacak olan mirasa güvenmez. Kendi çabalarıyla çalışır ve planlı şekilde mücadele göstererek, arzu ettiği maddi ve manevi güce kavuşur. Akılsız kişi ise aileden gelen mirasa güvenir ve bu mirası hızlı şekilde çarçur ederek açıkta kalır.

Oğlum Deli Malı Neylesin Oğlum Akıllı Malı Neylesin Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Oğlum deli malı neylesin oğlum akıllı malı neylesin atasözünü cümle içinde veya tek başına kullanabilirsiniz.

‘’O çok çalışkan biridir, oğlum deli malı neylesin oğlum akıllı malı neylesin düşüncesini kafasına yazmış biridir.’’