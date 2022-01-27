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Öğle üzeri nasıl yazılır? Öğle üzeri kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Öğle üzeri nasıl yazılır Öğle üzeri kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Öğle ve üzeri kelimelerinin birleşmesiyle oluşan öğle üzeri, öz Türkçe bir sözcüktür. Sabah 10.00 - 10.30 ile öğlen 12.00 arasında kalan zaman dilimi öğle üzeri olarak nitelendirilir. Kelimenin ''öğleüstü'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. İki kelime eş anlamlı olduğu için cümle içerisinde birbirinin yerine kullanılabilir. Öğle Üzeri nasıl yazılır? Öğle Üzeri kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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İçinde ''Üzeri'' kelimesinin yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Akşamüzeri 2- Bayramüzeri 3- İkindiüzeri

 Öğle Üzeri Nasıl Yazılır?

 Güneşin en tepede olduğu vakitler öğle olarak tanımlanır. Sabah ile öğle arasında kalan 1, 1.5 saatlik zaman ise öğle üzeri olarak nitelendirilir. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok okur tarafından merak ediliyor. Kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 ÖĞLEÜZERİ

 Öğle Üzeri Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Öğleüzeri birleşik bir isimdir. Bu nedenle kelimenin ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

 ÖĞLEÜZERİ - Doğru Kullanım

 ÖĞLE ÜZERİ - Yanlış Kullanım

 NOT: Öğle kelimesinin ''öyle'' şeklinde yazılması da en sık yapılan hatalar arasında yer alıyor. Kelimenin Öyle Üzeri ve Öyle Üstü şeklinde yazılması da yanlıştır.

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 Öğle Üzeri Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Öğleüzeri arkadaşlarımla buluşup sinemaya gitmeyi planlıyoruz.

 (Doğru Kullanım)

 2- Öğle üzeri işin yoksa sen de bizimle pikniğe gelsene.

 (Yanlış Kullanım)

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