Oğlan Dayıya Kız Halaya Çeker atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Oğlan dayıya, kız halaya çeker atasözü, aile içinde oğlan ve kız çocuklarının genetik durumlarına dair halk arasında yapılan bir yoruma dayanır.

Oğlan Dayıya Kız Halaya Çeker Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk geleneğinde erkek çocuklarının dayılarına, kız çocuklarının da halalarına çekeceğine dair bir inanç vardır. Bu inanç çoğu zaman batıl olmakla birlikte, bu durumun gerçek olduğu da görülmektedir. Bu, türk toplumu içinde oldukça yaygın bir inanıştır. Bu atasözünün diğer tüm atasözlerinden belirgin bir farkı vardır. Çünkü bu atasözünde geçen durum her zaman aynı şekilde gerçekleşmeyebilir.

Oğlan Dayıya Kız Halaya Çeker Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Benim oğlan dayısına, kız da halasına çekmiş. Eee, ne demişler, oğlan dayıya, kız halaya çeker!