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Öge nasıl yazılır? Öge kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

#Öge Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük
Öge nasıl yazılır Öge kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Dilimize 15. yüzyılda giren öge kelimesi, öz Türkçeye ait olan bir kelimedir. Örneğin, özne, yüklem, nesne ve dolaylı tümler gibi cümlenin ögelerini oluşturur. Bu kelimenin yazılışı da genellikle pek çok kişi tarafından karıştırılır. Kelimenin doğru yazılışını öğrenmek için de TDK sözlüğüne başvurulabilir. Öge nasıl yazılır tüm detayları ile sizler için derledik

 

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Öge kelimesi, bir yapı ve oluşumdaki bölümlerden her birine verilen isimdir.

Öge Nasıl Yazılır?

Bu kelime çoğu kaynakta öge şeklinde geçse de doğru yazılışı ise, öğe şeklindedir. Bu kelime, dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer alır. Kelimenin yazılışı konusunda tereddüde düşüldüğü zaman TDK sözlüğünden kelimelerin doğru yazılışları sorgulanabilir. Bu kelime, genellikle bir bütünü oluşturan parçaları ifade eder. Bu nedenle de her alanda sıkça kullanılan bir kelimedir.

Öge Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Ülkemizde bazı kelimeler, tek bir harfin yanlış yazılması sonucunda yazım yanlışlığına maruz kalıyor. Bu kelimelerden bir tanesi de “öge” kelimesidir. Bu kelimenin doğru yazılışı TDK yazım kılavuzuna göre “öge” şeklinde belirtilmiştir. Bu kelimenin yazılışında bir yanlışlık yapmamak ve dil kurallarına uymak için kelimenin doğru yazılışına hakim olmak gerekir. Bu kelime cümle içinde ve tek başına “öğe” şeklinde yazılarak kullanılmalıdır. Bu kelime, pek çok cümle içinde ve tek başına sıkça kullanılıyor. Bu kelime, bir bütünün parçalarını ifade etmek için kullanılır. Aynı zamanda cümlenin öğelerini anlatmak için de sıkça kullanılır.

 

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#Öge Nasıl Yazılır?#TDK#Sözlük

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