Ofset nedir? Arabada jant ofset ölçümü nasıl yapılır ve farklı ofset jant seçilirse ne olur

Jant ofset kelime öbeğine otomobil sahibi ve araç kullanan her birey mutlaka bilmektedir. Doğal olarak ulaşım için gerekli olan araçlarımızda var olan ve çeşitli işlemlerin yapılmasını gerektiren bir alandır.

Ofset Nedir?

Bu başlıkta ofset, jant ve jant ofset nedir tanımlarına yer verilecektir. Çünkü konuyu iyi anlamak adına her terimin ayrı ayrı tanımlamalarının yapılması gerekmektedir.

Ofset kelimesinin birden fazla tanımı bulunmaktadır. Öncelikle ofset bir baskı tekniği ve baskı makinesine verilen isimdir. Düz baskı sektöründe ofset sözcüğü kullanılmaktadır. Öncelikle ilk olarak kalıp izleri kauçuk denilen alana sonrasında da kağıda geçirmeye dayalı çift kopya yöntemini içeren baskı çeşididir.

Diğer tanımda ofset bilgisayar biliminde geçmektedir. Bu bilimde ofset mesafe ve nesne kavramlarıyla ilgilidir. Ofset dizi ya da veri yapı nesnede yer almaktadır. İlgili olan bu nesnenin başlangıç noktasından aynı nesneye verilen elemana kadar olan mesafeyi gösteren bilgisayar tam sayısı olarak bilinmektedir. Burada yer alan mesafe tanımı sadece ilgili nesnenin tüm elemanlarının aynı boyutta olması koşuluyla geçerli görülmektedir.

Araçlarda lastik ürününün takıldığı otomobilin AKS sistemine bağlı olan yani otomobilin hareket halinde olmasını sağlayan dönen ürünlerden birine jant denmektedir. Bilindiği gibi otomobiller tekerleksiz olmamaktadır. Dolayısıyla tekerleği olan her otomobilin jantı bulunmaktadır. Aynı zamanda bu jantların çeşitleri de bulunmaktadır. Otomobil tekerleklerinde yük kavramı da yer almaktadır. Burada jant kolları devreye girmektedir. Bu kollar gergin olma özelliğine sahip olduğu için yük kollara eşit ve dengeli bir şekilde dağılır.

Bu jant ürününün bijon delikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla montaj yüzeyinin jantın merkezinden geçen çizgiye olan uzaklık jantın ofset değerini belirtmektedir. Burada bahsedilen çizgi alanı yukarıdan aşağıya kesit olarak ifade edilmektedir. Yani jant ofset bir değerdir. Hatta bu değere ET değeri de denmektedir. Örneğin önden çekişli araçlarda genel olarak pozitif ofset jant denilen ürünler kullanılmaktadır. Buradan da anlayacağımız gibi jant ofset kullanımı yer alan araca göre de değişkenlik göstermektedir.

Arabada Jant Ofset Ölçümü Nasıl Yapılır?

Jant ofset ölçümü ilgili olan bir jantın ofset miktarını ifade etmektedir. Örneğin bir otomobilin lastiğinin taban genişliğine karşıdan bakın. Böylece tabanı tam ortadan bölen düzlem çizgiyi göreceksiniz. Bu çizgi jant bloklarını sıktığınız alanla kesişiyorsa jant sıfır ofset demektir.

Jant ofset ölçümü bahsedilen bu çizgiye göre yapılmaktadır. Eğer jantı tam ikiye bölen kalın noktalı bu çizgi sıfır ofseti gösterdiği taktirde jant sıfır ofset denilebilir. Bahsedilen jant bijonlarını sıktığınız bu düzlem dışarıya bakan tarafa yakın mesafede duruyorsa yani jantın ön tarafına bakıyorsa bu mesafe pozitif ofset olarak isimlendirilmektedir.

Tam tersi de olabilmektedir. Yani jantın arka kısmına daha yakın olabilir. Bu durumda da tam tersi negatif jant ofset olarak adlandırılır. Bazı jant ürünlerinde jant ofset ölçümü eksi ya da artı değeri verebilmektedir. Bu da yukarıda bahsettiğimiz aynı anlama gelmektedir. Ölçekte eksi varsa negatif jant ofset artı varsa pozitif jant ofset denmektedir.

Arabaya Farklı Ofset Jant Seçilirse Ne Olur?

Burada aslında anlatılan farklı ofset jant değerine sahip jant kullanılırsa ne olur sorusudur.

Jant ürünü fabrikasyon olarak araçta yer alabileceği gibi sonradan da takılmaktadır. Orijinal olan jant tam ölçümü göstermektedir ve araca sorun çıkartmamaktadır. Fakat sonradan takılan jant orijinal jant ölçüsünden daha farklı bir değere sahip olabilmektedir. Bu hesaplama ise basit bir şekilde yapılabilmektedir.

Farklı bir ofset jant seçilirse ortaya genişlik farklı çıkmaktadır. Bu da lastiğin çabuk aşınmasına sebep olabilmektedir. Fazla yağış olan havalarda da lastik kullanım esnasında çamurluk dışına su atabilmektedir.

Aracın yol tutuşu düşmekte ve araç olumsuz etkilenmektedir. Bu genişlik yüzünden lastikler daha dışarıya çıkmaktadır. Bu yüzden de önden arkaya doğru hava akışı olumsuz olmaktadır. Oluşan fazla hava direnci ise aracın çok daha fazla yakıt yemesine neden olmaktadır. Yanlış seçimde sadece genişlik değil darlık da meydana gelmektedir. Bu durumda ise tam tersi olaylarla karşılaşılmaktadır. Lastik fazlaca iç tarafa yanaşmaktadır. Lastik bu kez çamurluğa sürtme yapmaktadır. Bu durum da aracı olumsuz etkilemektedir.