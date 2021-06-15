Öfori nedir, ne anlama gelir? Öfori hastalığının tipleri, belirtileri ve tedavisi

İnsanlar hayatında tehdit etmeyecek bir oluşum içerisinde bulunduğunda doğal bir neşe evresinde yaşar. Ancak beynin yapısı gereği yüksek miktarda görüntüleme kabiliyetine sahip olan insanoğlu çeşitli olayları, durumları ya da sıkıntıları olduğundan daha kötü hale getirebilir. Buna ek olarak dışarıdan almış olduğu alkol, uyuşturucu ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar beynin yapısını olumsuz yönde etkileyerek disfonksiyonel hale gelmesine neden olabilir. Öfori de bu disfonksiyonlar durumlardan birisi olup son zamanlarda oldukça yaygın hale gelmiştir.

Öfori Nedir, Ne Anlama Gelir?

Öfori veya diğer ismi ile coşku kişilerin çeşitli olaylar, durumlar ya da kişilere karşı aşırı hoşnut olmasına verilen isimdir. İnsanoğlu her ne kadar neşeli, huzurlu ve mutlu olmak var olmuş olsa da çeşitli durumlar, travmatik olaylar ve aşırı uyarıcılar bu doğal hali bozabilir. Öfori yani aşırı hoşunutluk durumu da tam olarak burada etkisini göstermeye başlar.

Tamamen alakasız durumlara karşı gösterilen aşırı sevinç, olumsuz olaylar karşısında bile sürdürülen neşe ve pek çok kişinin kötü olarak nitelendireceği sıkıntılara karşı psikotik bir gülme durumu öfori belirtisi olabilir.

Öfori Hastalığının Tipleri, Belirtileri ve Tedavisi

Öfori hastalığı psikoterapide her zaman daha kötü rahatsızlıkların erken belirtisi olarak kabul görür. Nitekim öfori beynin disfonksiyonel olması ve alakasız koşullara karşı yanlış reaksiyonlar göstermesi olarak tabir edilir. Psikolojide öfori patolojik bir anlam ifade etmesi ve beyni organik serebral bölgesinde var olan bir rahatsızlığın erken teşhisi olarak kabul görür. Öfori rahatsızlığı genellikle beynin dış uyarıcılar ile aşırı meş gul edilmesi durumlarında oluşur. Alkol, uyuşturucu ve rahatlamayı sağlayan ilaçlar bu rahatsızlığı tetikleyen kimyasallar arasında öne çıkar.

Genellikle dopamin kimyasal üzerinden hareket eden ve elde edilen büyük bir başarı, tatmin ya da alınan büyük bir başarı sonucunda hissedilen haz ile kendisini gösterebilir. Bu nedenle öfori hastalığını ikiye ayırmak mümkündür. Bunlardan ilki kimyasal uyarıcılar ile tetiklenen ve beynin yapısını bozan diğeri ise aşırı duygusal yüklemesi sonucu yüksek bir hissetme durumunun oluşmasıdır.

Kulağa her ne kadar iyi bir durum gibi gelsene öfori uzun vadede büyük zararlar verebilir. Nitekim öfori sadece ileride kendisini gösterecek büyük hastalıkların habercisidir. Erken tanı konulmadığı ve tedavi edilmediği senaryolarda öfori;

Kötü hissetme

Paranoya

Kafa karışıklığı

Kaybolmuşluk hissi

Halüsinasyon

Odaklanma problemleri ile kendisini gösterebilir.

Bulaşıcı olmayan ve başlarda sadece kişinin kendisini alakasız koşullarda iyi hissetmesi ile gösteren bu rahatsızlık zaman içerisinde beyne zarar verir. Dengesiz kimyasal üretimi, duygularda yaşanan karmaşa ve hissizlik durumları öfori ile oluşabilir.

Öfori hastalığını tedavi edebilmek için kesinlikle uzman yardımı alınması zorunludur. Kişinin kendi başına uygulayabileceği en önemli şeyler ise aşırı tükettiği alkolü bırakmak, uyumasına ya da rahatlamasına yardımcı olan çeşitli ilaçları bilinçsizce tüketmemek, yüksek stres oluşturan ve hayat kalitesini düşüren koşullar üzerinde müdahalelerde bulunmak olacaktır. Uzman bir doktor ile görüştükten sonra genellikle antidepresan ve çeşitli antipsikotik tedavisi uygulanacaktır. Öfori ile mücadele eden kişilerin büyük bir kararlılık ile daha kaliteli bir hayatı amaçlaması tedavi sürecini önemli ölçüde hızlandıracaktır.