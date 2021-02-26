Öfkeyle Kalkan Zararla Oturur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ani öfke ile yapılan davranışlar, kırıcı, incitici ya da maddi zararlı durumlara sebep olacağı için öfkeyle kalkan zararla oturur terimi genel olarak hepsini kapsamaktadır.

Öfkeyle Kalkan Zararla Oturur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Kişiler kimi zaman öfkesini kontrol etmekte zorluk çeker. Kişi akıl ve mantığının değil duygusunun kontrolü altındadır. Böyle durumlarda istemli ya da istemsizce zarar verebilirler. Bu zarar kendilerine olabileceği gibi başkalarına da olabilir. Sonrasında bir pişmanlık duyulsa bile artık öfkeyle kalkan çoktan zararla oturmuştur. Sonucunu bilmediği durumlara sebep olmuştur.

Öfkeyle Kalkan Zararla Oturur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Eğer çevrenizde sinir ve öfkesinden dolayı zarar görmüş biri var ise muhtemelen akılınıza şöyle bir cümle kurmak gelecektir; Büyüklerimiz boşuna söylememiş dostum bu yaptığın hiç olamadı çünkü öfkeyle kalkan zararla oturur.