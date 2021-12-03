Öfke nedir, neden olur? Öfke kontrolü nasıl yapılır? Öfkenin tanımı..

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Öfke, oldukça güçlü duygulardan birisidir. Geçicidir ve doğal olarak meydana gelir. Kontrol altına alınmadığı durumlarda, kişilerin kendilerine ve çevrelerine ciddi zararlar verebileceğinden dolayı mutlaka kontrol altına alınması gerekmektedir. Öfke kontrolü sağlandığı zaman, kimse için kötü bir duruma sebep olamayacaktır.

Öfke Nedir?

Öfke, istenmeyen sonuçlara, karşılanmayan beklentilere ve doyurulmamış olan isteklere karşı verilenmiş olan evrensel ve doğal bir duygusal tepkidir. Öfke problemi, kişilerin boşanmalarına, tartışmalarına, iş ortamında üretkenliğin azalmasına, ruhsal sağlık sorunlarına neden olabilen ciddi bir durumdur. Öfke kontrol altına alınmadığı taktirde kişilerde psikosomatik rahatsızlık veya depresyon gibi problemlere yol açabilmektedir.

Öfke Neden Olur?

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Korku, stres, çaresizlik, hayal kırıklığı, güçsüzlük hissi, ruhsal anlamda zorlanmalar kişilerde öfke oluşumuna neden olabilmektedir. Kişilerin isteklerine ulaşamaması, beklentilerinin karşılanmaması, yalnızlık, engellenme, itilmişlik, yetersizlik duygusu, saygısızlık ya da haksızlıklara maruz kalma gibi durumlar öfkenin meydana gelmesini sağlayan durumlar içerisindedir. Kişilerin yaşamakta olduğu bazı ruhsal hastalıklar da öfke oluşumuna neden olabilmektedir.

Öfke Kontrolü Nasıl Yapılır?

İnsanlarda öfke kontrolü genellikle çocukluk dönemlerinde başlamaktadır. Çocukluk zamanlarında yaşanan travmatik yaşantılar, çevrede görülen yanlış tutumlar, çocuklukta bedensel ve ruhsal istismara uğramış olma, sosyal destek yokluğu, baba veya annenin şiddete başvurduğunu gören çocuklar sorun çözme yöntemi olarak saldırganlığı öğrenmektedir.

Saldırganlık, çok küçük yaşlarda davranış biçimine dönüşür. Bunun nedeni, kişilerin çocuk yaşta çektiği yoksulluk, işsizlik, anne ve babanın arasında problemlerin olması, güven duygusu eksikliği, tutarsızlık gibi faktörlerin olmasını engelleyecek rol modellerinin olmaması, çocukların ilerleyen dönemlerde öfke kontrol sorunu yaşamasının temelini oluşturmaktadır. Epilepsi gibi hastalıklar da öfke oluşumunun nedenlerinden birisidir.

Öfke kontrolünün temel amacı, kişilerin kendilerine ve çevrelerine zarar vermelerinin önüne geçmektir. Bu nedenle öfkenin yok olması değil hafifletilmesi gerekmektedir. Çünkü öfke, kontrol altına alınmadığı zamanlarda kişilerin hayatını olumsuz yönde etkileyebilecek etkilere sahiptir. Öfke, kişilerin sosyal hayatını, iş hayatını ve kişiler arası ilişkilerini etkiliyor ise mutlaka önlem alınması gereken seviyededir.

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Öfke duygusunu kontrol edemeyen kişiler mutlaka bir hekime başvurmalıdır. Öfke kontrolünün sağlanabilmesi için, öfke oluşumunun altında yatan sebebin bilinmesi gerekmektedir. Öfke duygusunun altında yatan sebep kimi zaman tıbbi bir neden kimi zaman ise ruhsal bir hastalığın belirtisi olabilmektedir. Hipertiroidi, diyabet, epilepsi, ağır anemi, kalp ve damar hastalıkları, diyalize girmek, kanama ya da tümör gibi beyin içinde gerçekleşen lezyonlar nedeni ile kullanılan ilaçlar da kişilerde öfke oluşumuna neden olabilmektedir. Öfke kontrolünün sağlanması için yapılması planlanan girişimler mutlaka "neden" e yönelik olmalıdır.

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Bastırılmış Öfkenin Zararları Nelerdir?

Öfke, oldukça yoğun bir duygu olmasına rağmen aynı zamanda bastırılabilir ve dönüştürülebilir bir duygudur. Öfke zamanlarında kişiler daha pozitif düşünceler ile kendileri bu duyguyu bastırabilirler. Baskılanmayan öfke hali uygun koşullarda ifade edilmesi ruhsal hastalıklardan ve bazı bedensel semptomlardan korunmayı sağlamaktadır.

Uygun biçimde ifade edilmemiş olan öfke durumu hipertansiyon, baş ağrısı, yaygın ağrılar, sindirim sistemi yakınmaları ve deri döküntüleri gibi semptomlara neden olabilmektedir yani dönüşebilmektedir. Belirtilen bu bedensel yakınmalar dışında, depresyon, kaygı bozuklukları, pasif agresif davranışlar, eleştirici tavırlar gibi farklı ruhsal belirtiler de oluşabilmektedir.