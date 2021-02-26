Öfke Baldan Tatlıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözü, anonim bir şekilde söylenen öğüt ve nasihat verici söz öbeklerine verilen bir isimdir. Türkçe atasözleri ile dolup taşan zengin bir dildir. Öfke baldan tatlıdır söz öbeği de Türkçeyi daha zengin bir hale getiren atasözleri arasında yer alır. Öfke baldan tatlıdır atasözünü ne anlama gelir? Öfke baldan tatlıdır atasözü ne mana taşır? Öfke baldan tatlıdır atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? İşte öfke baldan tatlıdır atasözü ile ilgili merak edilen tüm detayları derledik.
Öfke baldan tatlıdır atasözü gerçek anlamda kullanılan bir atasözüdür. Öfke baldan tatlıdır atasözünün anlamı cümlenin içinde saklıdır ve kolaylıkla anlaşılabilir. Türkçedeki bazı atasözleri mecaz bazıları ise gerçek anlamında kullanılabilirler.
Öfke Baldan Tatlıdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Öfke baldan tatlıdır atasözü; öfkenin çoğu zaman insanı rahatlattığı anlamında kullanılır. Kızmak, bağırıp çağırmak her zaman sesini çıkarmamaktan ve sakin kalmaktan çok daha kolaydır. Bu yüzden kızmak, bağırmak her zaman çok daha kolaydır.
Öfke Baldan Tatlıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Kazada hatalı olana bağırdı çağırdı çünkü öfke baldan tatlıdır.