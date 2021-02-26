Öfke Baldan Tatlıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Öfke baldan tatlıdır atasözü gerçek anlamda kullanılan bir atasözüdür. Öfke baldan tatlıdır atasözünün anlamı cümlenin içinde saklıdır ve kolaylıkla anlaşılabilir. Türkçedeki bazı atasözleri mecaz bazıları ise gerçek anlamında kullanılabilirler.

Öfke Baldan Tatlıdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Öfke baldan tatlıdır atasözü; öfkenin çoğu zaman insanı rahatlattığı anlamında kullanılır. Kızmak, bağırıp çağırmak her zaman sesini çıkarmamaktan ve sakin kalmaktan çok daha kolaydır. Bu yüzden kızmak, bağırmak her zaman çok daha kolaydır.

Öfke Baldan Tatlıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kazada hatalı olana bağırdı çağırdı çünkü öfke baldan tatlıdır.