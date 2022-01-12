Ofis programları nelerdir? Temel ve ileri seviye kullanılan ofis programları ve özellikleri

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Ofis programları denildiğinde akla ilk gelen elbette Microsoft Office programı gelmektedir. Microsoft Office ofis programının kapsamında çok farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunan uygulama programları bulunmaktadır. Bu bakımdan günümüzün vazgeçilmez nitelikteki Office uygulamalarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Ofis Programları Nelerdir?

Günümüz çalışma hayatının en önemli unsurunu ofis programları oluşturmaktadır. Bunun sebeplerinden biri ve en önemlisi de, ofis programlarının çok ciddi kolaylıklar ve çözümler sunuyor olmasıdır. Konu ofis programları olduğunda ise pek çok kişi ofis programları nelerdir sorusunu sormaktadır. Bu bakımdan soruya verilecek yanıt önem taşır. Ofis programları denildiğinde akla ilk olarak Microfost Office programı gelmektedir. Bu programın içeriğinde ise farklı ihtiyaçlara uygun çözümler sunmak üzere geliştirilmiş uygulamalara yer verilmiştir. Bu uygulamaları ise şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

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- Microsoft Access

- Powerpoint Programı

- Outlook Programı

- Excel Programı

- Microsoft Word Programı

- Microsoft Publisher

- Microsoft OneNote

Temel Ve İleri Seviye Kullanılan Ofis Programları ve Özellikleri

Microsoft ofis başlığı altında toplanmış olan çeşitli ofis programları bulunmaktadır. Bu programların kendi içinde sahip olduğu bazı temel ve ileri seviye kullanım olanağı ve özellikleri bulunur. Buna göre sırasıyla programlar ve özellikleri hakkında şöyle bir bilgi verilebilir:

- Microsoft Access Programı: bilgisayar ortamında veri tabanı oluşturmayı ve yönetmeyi sağlayan bir Microsoft Office programı olma özelliği taşır. Oluşturulan verileri istenildiği zaman istenildiği şekilde kullanabilmeye olanak tanır. Excel ve Word üzerinde yapılan tabloları Access’de açabilme imkanı sunar. Aynı şekilde Access tablolarının da bu programlara aktarılarak kullanabilmesine imkan sağlar. Access’deki veriler üzerine matematiksel hesaplamalar yapabilmesine ve raporlama yapılabilmesine imkan verir. Grafikler kullanılarak analiz edebilme ve tüm bunları veri tabanında saklamaya olanak sunar.

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- Powerpoint Programı: Daha çok şirketlerin sunum yapmak amacıyla kullandıkları bir program türü olma özelliği taşır. Resimlerin marka ve ürünlerin tüketiciye sunulması esnasında oluşturulan sayfaları Slaytlar biçiminde üretici veya tüketici firmalar yahut bireylere sunan bir programdır. Bu programın sahip olduğu başlıca özellikleri arasında; animasyon sekmesi, sunu geçişleri, temalar ve tetikleyiciler gelmektedir.

- Outlook Programı: Microsoft Office paket programları arasında en yaygın kullanımı söz konusu olan programlar dan birdir. Çoğu insan Outlook programını yalnızca e-posta alıcısı olarak bilmektedir. ancak sanıldığı gibi değildir! Outlook programıyla randevular kolaylıkla sistemlenebilir. Kişiler eklene bilir ve görevler oluşturabilir. Bunların yanında kurumsal bir Chat ( yazışma ) sayfası oluşturabilmesine olanak sağlar. Outlook programı bir nevi ajanda olarak kullanabilir ve kurallar menüsünü kullanarak e-postaların düzenli bir hale getirilmesi sağlanabilir.

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- Excel Programı: Elektronik tablolama adı verilmiş durumda olan bu program daha çok formülleri ve özet raporlamalarını içerir. Günlük hayatta kullanılmakta olan birçok programlama diliyle ilişkisi olan bu program sayesinde hesaplama, raporlama, Makrolar vb. gibi çok çeşitliliğe sahip işlemi yapmak mümkündür.

- Microsoft Word: Bilgisayar ortamında yazı yazmayı ve düzenlemeyi sağlayan bir programdır. Öğrenciler ve mesleği yazı yazmak üzerine olan kişiler için son derece kullanışlı bir program olma özelliği barındırmaktadır. Microsoft Word programının temel anlamda en önemli özelliği yazı yazmak olsa da esasında yazılara, resim, şekil, tablo, simge ve 3 boyutlu model ekleme yapılabilme olanağı sunar. Tüm bunların yanında paragraf biçimlendirmeleri, yazı boyutu ve tasarımı, sütun ekleme gibi önemli olanakları sağlar.

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- Microsoft Publisher: Bu program, kartvizit, broşür ve el ilanı gibi çok çeşitliliğe sahip olan alanda tasarım yapma olanağı sunar. Birbirinden ilgi çekici tasarımlar yapmak için gerekli olan her özelliğe sahip olan bir programdır. Reklamlar, şablonlar ve Word özelliği ile oldukça kullanışlı bir yapı barındırır.

- Microsoft OneNote: Not tutmayı ve düzenlemeyi sağlayan oldukça kullanışlı bir programdır. Özellikle öğrenciler ve çalışanların kullanımını çok çok ideal bir yapı barındırır. Microsoft OneNote ile not, PDF, ses, resim ve bağlantı ekleme durumu söz konusudur.