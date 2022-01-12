Ofis malzemeleri nelerdir? Ofiste bulunması gereken kırtasiye ve mobilya malzemeleri listesi

Ofis malzemeleri, Kalem, Not Defteri vb. gibi masa malzemelerinden Bilgisayar ve Aksesuarlara vb. kadar çeşitlilik gösterir.
Ofis Malzemeleri Nelerdir?
Ofis malzemelerini tercih etmeniz ve önemli görevler sırasında tükenmemesini sağlamanız için birçok neden vardır. Ofis malzemeleri, ofisteki çalışanların üretkenliği ve ruh hali üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Ortaklarınıza gönderilecek önemli bir belge olduğunda, görevi kolaylıkla yerine getirmek için ofisinizde hepsi bir arada bir yazıcı bulunmalıdır. İşyerinin moral ve verimliliğine katkı sağlar. İlk şey, ihtiyacı anlamak ve buna göre doğru ofis malzemelerini seçmektir. Temel ofis malzemeleri;
Masa Malzemeleri
Masa Malzemeleri, en temel ve önemli Ofis Malzemeleridir. Panolar, klipsler itme pimleri ve parmak zımbalar, kesiciler, cetveller ve mezuralar, makas, kırtasiye seti vb. içerir.
Bilgisayar ve Aksesuarlar
Bu dijital çağda, CD tutucular & cüzdanlar, optik depolama ortamı, yazıcılar, tarayıcı, yazılım, katı hal sürücüsü vb. bilgisayar ve aksesuarlar bir zorunluluktur.
Ofis Mobilyaları
İster çalışanlar ister ofis misafirleri olsun, Büro Mobilyaları insanları rahat ettirmeye yardımcı olur. Ofis sandalyeleri, ofis masa, depolama dolaplar ve raflar oldukça önemlidir.
Ofiste Bulunması Gereken Kırtasiye ve Mobilya Malzemeleri Listesi
Yeni bir iş girişimine başladığınızda, düşünecek çok şey var. Tüm büyük resim işleri oldukça yorucu olabilir, ancak gerçekten fark yaratacak olan küçük günlük ayrıntılardır. Yani, iş planınız, finansmanınız ve boş bir ofisiniz var. Sırada sizin ve ekibinizin işi halletmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi ofise doldurmak. Bu çok yoğun zamanda hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için, küçük işletme ofis malzemeleri kontrol listesini bir araya getirdik.
Ofis Mobilyaları
Ofisinizin dekorasyonu oldukça önemlidir. Siz ve çalışanlarınız zamanınızın büyük bir kısmını ofiste geçiriyorsunuz. O halde neden buranın göze hoş gelen bir yer olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca ofisin dekorasyonu müşterileriniz için de iyi bir izlenim yaratmalıdır.
Ofisinizde mutlaka olması gereken mobilyalar;
Masalar,
Sandalyeler,
Depolama alanları,
Raflar ve Kütüphane,
Oda bölücüler,
Toplantı ve işbirliği malzemeleridir.
Ofis Gereçleri (Kırtasiye Malzemeleri)
Herkes kağıtsız bir ofis hayali konusunda hevesli ama gerçek şu ki dijital henüz her şeyi kapsamıyor. Kalem, kağıt ve eski moda bir zımba mutlaka ofisinizde olmalıdır. Bunların yanı sıra;
Kağıt Ürünleri
Başlıklı kağıt
Kartvizitler
Yasal pedler
Defterler
Planlamacılar
Takvimler
Bağlayıcılar
Çeşitli post-it notları
8,5" x 11" (letter boyutu) fotokopi/bilgisayar kağıdı
8,5" x 14" (yasal boyutta) fotokopi/bilgisayar kağıdı
Renkli kağıt
Dosyalar
Renk kodu etiketleri
Posta Malzemeleri
Zarflar (#10, pencere)
Postalar (kabarcık/yastıklı)
Kutular
Kabarcık sarma
Ambalaj bandı
Posta etiketleri
Posta pulları/metre
Kalemler ve İşaretleyiciler
Tükenmez/rulo uçlu/jel kalemler (mavi, siyah, kırmızı)
Kalıcı belirteçler
2 numaralı kalemler
Mekanik kurşun kalemler (ve yedekler)
Fosforlu kalemler
Beyaz tahta işaretleri (ve beyaz tahta temizleyici)
Düzeltme bandı/sıvı
Çeşitli Malzemeler
Raptiyeler
Lastik bantlar
Kağıt tutacağı
Bağlama klipsleri
Zımbalar
Zımba teli
Zımba sökücü
Kağıt delmek
Bant dağıtıcı
Bant doldurma
Yazıcı mürekkebi/toner kartuşları
Panolar
Cetveller
Ekibiniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, onları mutlu, sağlıklı ve harika hissetmek, işin sorunsuz yürümesi için esastır. Sorunsuz iş için ofisinizde her tür malzemeye yer vermeniz gerekiyor. Neyin ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Ayrıca;
İlk yardım kiti ve Yangın Güvenliği ürünleri de mutlaka ofisinizde olmalıdır.
Bunların yanı sıra;
Mutfak malzemeleri,
Yiyecek ve İçecek türleri,
Tuvalet malzemeleri,
Temizlik malzemeleri de mutlaka ofis içerisinde bulundurulmalıdır.