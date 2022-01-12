Ofis malzemeleri nelerdir? Ofiste bulunması gereken kırtasiye ve mobilya malzemeleri listesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Burak Elmastan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması Anlaşmayı resmen duyurduBurak Elmas'tan Fatih Terim ve Domenec Torrent açıklaması! Anlaşmayı resmen duyurdu#Galatasaray
Yürek burkan karar dünyayı kahretti Ahmet Çalıkın vefatı Avrupa basınında...Yürek burkan karar dünyayı kahretti! Ahmet Çalık'ın vefatı Avrupa basınında...#Ahmet Çalık
Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu oEpstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'#Sarah Kellen
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artışCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda endişe verici artış!#Koronavirüs
Feci kaza Bir aile yok olduFeci kaza! Bir aile yok oldu#Bolu
Beştepede ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiyeyi inşa edeceğizBeştepe'de ödüller sahiplerini buldu... Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa edeceğiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Ahmet Çalıkın acılı babası yıkıldı Beni yetim bıraktın...Ahmet Çalık'ın acılı babası yıkıldı! "Beni yetim bıraktın..."#Ahmet Çalık
Canlı yayında sevimli baskın KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsettiCanlı yayında sevimli baskın! KKTC televizyonunda davetsiz misafir gülümsetti#Zeki Çeler
Büyük sevinç Kazakistandaki Türkler THY uçağıyla yurda döndüBüyük sevinç! Kazakistan'daki Türkler THY uçağıyla yurda döndü#Kazakistan
MEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli kararMEB freni... Özel okul zammıyla ilgili önemli karar#Özel Okul
AK Parti Sözcüsü Çelikten Enes Kara açıklamasıAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Enes Kara açıklaması#Enes Kara
Ve Fatih Terim Floryaya veda etti Giderken çok konuşulacak sözler...Ve Fatih Terim Florya'ya veda etti! Giderken çok konuşulacak sözler...#Galatasaray
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Ofis malzemeleri nelerdir? Ofiste bulunması gereken kırtasiye ve mobilya malzemeleri listesi

#Ofis Malzemeleri#Yazıcı#Faks
Ofis malzemeleri nelerdir Ofiste bulunması gereken kırtasiye ve mobilya malzemeleri listesi

Her ofis veya işyerinin temel ofis malzemelerine ihtiyacı vardır. Sanayi sektöründe doğru makinelerin önemi göz ardı edilemezken, günlük ofis işleyişinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan çok çeşitli ofis malzemeleri bulunmaktadır. Bir ofiste bulunması gereken malzemeler ve mobilyalar nelerdir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Ofis malzemeleri, Kalem, Not Defteri vb. gibi masa malzemelerinden Bilgisayar ve Aksesuarlara vb. kadar çeşitlilik gösterir.

 Ofis Malzemeleri Nelerdir?

 Ofis malzemelerini tercih etmeniz ve önemli görevler sırasında tükenmemesini sağlamanız için birçok neden vardır. Ofis malzemeleri, ofisteki çalışanların üretkenliği ve ruh hali üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Ortaklarınıza gönderilecek önemli bir belge olduğunda, görevi kolaylıkla yerine getirmek için ofisinizde hepsi bir arada bir yazıcı bulunmalıdır. İşyerinin moral ve verimliliğine katkı sağlar. İlk şey, ihtiyacı anlamak ve buna göre doğru ofis malzemelerini seçmektir. Temel ofis malzemeleri;

 Masa Malzemeleri

 Masa Malzemeleri, en temel ve önemli Ofis Malzemeleridir. Panolar, klipsler itme pimleri ve parmak zımbalar, kesiciler, cetveller ve mezuralar, makas, kırtasiye seti vb. içerir.

Haberin Devamı

 Bilgisayar ve Aksesuarlar

 Bu dijital çağda, CD tutucular & cüzdanlar, optik depolama ortamı, yazıcılar, tarayıcı, yazılım, katı hal sürücüsü vb. bilgisayar ve aksesuarlar bir zorunluluktur.

 Ofis Mobilyaları

 İster çalışanlar ister ofis misafirleri olsun, Büro Mobilyaları insanları rahat ettirmeye yardımcı olur. Ofis sandalyeleri, ofis masa, depolama dolaplar ve raflar oldukça önemlidir.

 Ofiste Bulunması Gereken Kırtasiye ve Mobilya Malzemeleri Listesi

 Yeni bir iş girişimine başladığınızda, düşünecek çok şey var. Tüm büyük resim işleri oldukça yorucu olabilir, ancak gerçekten fark yaratacak olan küçük günlük ayrıntılardır. Yani, iş planınız, finansmanınız ve boş bir ofisiniz var. Sırada sizin ve ekibinizin işi halletmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi ofise doldurmak. Bu çok yoğun zamanda hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için, küçük işletme ofis malzemeleri kontrol listesini bir araya getirdik.

 Ofis Mobilyaları

 Ofisinizin dekorasyonu oldukça önemlidir. Siz ve çalışanlarınız zamanınızın büyük bir kısmını ofiste geçiriyorsunuz. O halde neden buranın göze hoş gelen bir yer olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca ofisin dekorasyonu müşterileriniz için de iyi bir izlenim yaratmalıdır.

Haberin Devamı

 Ofisinizde mutlaka olması gereken mobilyalar;

Masalar,

Sandalyeler,

Depolama alanları,

Raflar ve Kütüphane,

Oda bölücüler,

Toplantı ve işbirliği malzemeleridir. 

 Ofis Gereçleri (Kırtasiye Malzemeleri)

 Herkes kağıtsız bir ofis hayali konusunda hevesli ama gerçek şu ki dijital henüz her şeyi kapsamıyor. Kalem, kağıt ve eski moda bir zımba mutlaka ofisinizde olmalıdır. Bunların yanı sıra;

 Kağıt Ürünleri

Başlıklı kağıt

Kartvizitler

Yasal pedler

Defterler

Planlamacılar

Takvimler

Bağlayıcılar

Çeşitli post-it notları

8,5" x 11" (letter boyutu) fotokopi/bilgisayar kağıdı

8,5" x 14" (yasal boyutta) fotokopi/bilgisayar kağıdı

Renkli kağıt

Dosyalar

Renk kodu etiketleri 

 Posta Malzemeleri

Zarflar (#10, pencere)

Postalar (kabarcık/yastıklı)

Kutular

Kabarcık sarma

Ambalaj bandı

Posta etiketleri

Posta pulları/metre 

Haberin Devamı

 Kalemler ve İşaretleyiciler

Tükenmez/rulo uçlu/jel kalemler (mavi, siyah, kırmızı)

Kalıcı belirteçler

2 numaralı kalemler

Mekanik kurşun kalemler (ve yedekler)

Fosforlu kalemler

Beyaz tahta işaretleri (ve beyaz tahta temizleyici)

Düzeltme bandı/sıvı 

 Çeşitli Malzemeler

Raptiyeler

Lastik bantlar

Kağıt tutacağı

Bağlama klipsleri

Zımbalar

Zımba teli

Zımba sökücü

Kağıt delmek

Bant dağıtıcı

Bant doldurma

Yazıcı mürekkebi/toner kartuşları

Panolar

Cetveller

Ekibiniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, onları mutlu, sağlıklı ve harika hissetmek, işin sorunsuz yürümesi için esastır. Sorunsuz iş için ofisinizde her tür malzemeye yer vermeniz gerekiyor. Neyin ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Ayrıca;

Haberin Devamı

İlk yardım kiti ve Yangın Güvenliği ürünleri de mutlaka ofisinizde olmalıdır. 

 Bunların yanı sıra;

Mutfak malzemeleri,

Yiyecek ve İçecek türleri,

Tuvalet malzemeleri,

Temizlik malzemeleri de mutlaka ofis içerisinde bulundurulmalıdır. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ofis Malzemeleri#Yazıcı#Faks

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi

BAKMADAN GEÇME!

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli NFT hakkında her şey...

Neden bazıları diğerlerinden daha değerli? NFT hakkında her şey...

#NFT
Jeffrey, Ghislaine... Epsteinin seks ticareti ağında sırada kim var Asıl suçlu o

Jeffrey, Ghislaine... Epstein'in seks ticareti ağında sırada kim var? 'Asıl suçlu o!'

#Sarah Kellen
Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi