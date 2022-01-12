Ofis malzemeleri nelerdir? Ofiste bulunması gereken kırtasiye ve mobilya malzemeleri listesi

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Ofis malzemeleri, Kalem, Not Defteri vb. gibi masa malzemelerinden Bilgisayar ve Aksesuarlara vb. kadar çeşitlilik gösterir.

Ofis Malzemeleri Nelerdir?

Ofis malzemelerini tercih etmeniz ve önemli görevler sırasında tükenmemesini sağlamanız için birçok neden vardır. Ofis malzemeleri, ofisteki çalışanların üretkenliği ve ruh hali üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Ortaklarınıza gönderilecek önemli bir belge olduğunda, görevi kolaylıkla yerine getirmek için ofisinizde hepsi bir arada bir yazıcı bulunmalıdır. İşyerinin moral ve verimliliğine katkı sağlar. İlk şey, ihtiyacı anlamak ve buna göre doğru ofis malzemelerini seçmektir. Temel ofis malzemeleri;

Masa Malzemeleri

Masa Malzemeleri, en temel ve önemli Ofis Malzemeleridir. Panolar, klipsler itme pimleri ve parmak zımbalar, kesiciler, cetveller ve mezuralar, makas, kırtasiye seti vb. içerir.

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Bilgisayar ve Aksesuarlar

Bu dijital çağda, CD tutucular & cüzdanlar, optik depolama ortamı, yazıcılar, tarayıcı, yazılım, katı hal sürücüsü vb. bilgisayar ve aksesuarlar bir zorunluluktur.

Ofis Mobilyaları

İster çalışanlar ister ofis misafirleri olsun, Büro Mobilyaları insanları rahat ettirmeye yardımcı olur. Ofis sandalyeleri, ofis masa, depolama dolaplar ve raflar oldukça önemlidir.

Ofiste Bulunması Gereken Kırtasiye ve Mobilya Malzemeleri Listesi

Yeni bir iş girişimine başladığınızda, düşünecek çok şey var. Tüm büyük resim işleri oldukça yorucu olabilir, ancak gerçekten fark yaratacak olan küçük günlük ayrıntılardır. Yani, iş planınız, finansmanınız ve boş bir ofisiniz var. Sırada sizin ve ekibinizin işi halletmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi ofise doldurmak. Bu çok yoğun zamanda hayatınızı biraz daha kolaylaştırmak için, küçük işletme ofis malzemeleri kontrol listesini bir araya getirdik.

Ofis Mobilyaları

Ofisinizin dekorasyonu oldukça önemlidir. Siz ve çalışanlarınız zamanınızın büyük bir kısmını ofiste geçiriyorsunuz. O halde neden buranın göze hoş gelen bir yer olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca ofisin dekorasyonu müşterileriniz için de iyi bir izlenim yaratmalıdır.

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Ofisinizde mutlaka olması gereken mobilyalar;

Masalar,

Sandalyeler,

Depolama alanları,

Raflar ve Kütüphane,

Oda bölücüler,

Toplantı ve işbirliği malzemeleridir.

Ofis Gereçleri (Kırtasiye Malzemeleri)

Herkes kağıtsız bir ofis hayali konusunda hevesli ama gerçek şu ki dijital henüz her şeyi kapsamıyor. Kalem, kağıt ve eski moda bir zımba mutlaka ofisinizde olmalıdır. Bunların yanı sıra;

Kağıt Ürünleri

Başlıklı kağıt

Kartvizitler

Yasal pedler

Defterler

Planlamacılar

Takvimler

Bağlayıcılar

Çeşitli post-it notları

8,5" x 11" (letter boyutu) fotokopi/bilgisayar kağıdı

8,5" x 14" (yasal boyutta) fotokopi/bilgisayar kağıdı

Renkli kağıt

Dosyalar

Renk kodu etiketleri

Posta Malzemeleri

Zarflar (#10, pencere)

Postalar (kabarcık/yastıklı)

Kutular

Kabarcık sarma

Ambalaj bandı

Posta etiketleri

Posta pulları/metre

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Kalemler ve İşaretleyiciler

Tükenmez/rulo uçlu/jel kalemler (mavi, siyah, kırmızı)

Kalıcı belirteçler

2 numaralı kalemler

Mekanik kurşun kalemler (ve yedekler)

Fosforlu kalemler

Beyaz tahta işaretleri (ve beyaz tahta temizleyici)

Düzeltme bandı/sıvı

Çeşitli Malzemeler

Raptiyeler

Lastik bantlar

Kağıt tutacağı

Bağlama klipsleri

Zımbalar

Zımba teli

Zımba sökücü

Kağıt delmek

Bant dağıtıcı

Bant doldurma

Yazıcı mürekkebi/toner kartuşları

Panolar

Cetveller

Ekibiniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun, onları mutlu, sağlıklı ve harika hissetmek, işin sorunsuz yürümesi için esastır. Sorunsuz iş için ofisinizde her tür malzemeye yer vermeniz gerekiyor. Neyin ne zaman lazım olacağı belli olmaz. Ayrıca;

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İlk yardım kiti ve Yangın Güvenliği ürünleri de mutlaka ofisinizde olmalıdır.

Bunların yanı sıra;

Mutfak malzemeleri,

Yiyecek ve İçecek türleri,

Tuvalet malzemeleri,

Temizlik malzemeleri de mutlaka ofis içerisinde bulundurulmalıdır.