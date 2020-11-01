Odyoloji nedir? Odyolog ne demek? Odyolog ne iş yapar?

Odyoloji oldukça önemli bir bilim dalıdır. Kulakta oluşabilecek denge sorunu ve işitme kaybı gibi konula ile ilgilidir.

Odyoloji Nedir?

Odyoloji, denge sorunları ve işitme kayıpları yaşayan kişilerin yaşadıkları olayın tespitini gerçekleştiren, buna ek olarak tedavi ve de rehabilitasyonu yapan bilim dalıdır. Odyoloji uzmanı günümüzde işitme bozuklukları uzmanı olarakta bilinmektedir.

Odyolog Ne Demek?

Odyolog, hastaların işitme ve ya denge kontrolleriyle işitme bozukluklarının önlenmesi adına çalışmalar yapan kişidir. Ayrıca ilgili uzmanın teşhis ve tedaviler amacı ile yönlendirilmesine bağlı bir şekilde işitme ve denge bozukluklarının derecesini testler yardımı ile saptayan kişidir. Odyologlar genelde hastanın durumuna göre bir işitme cihazı ihtiyacını belirlerler ve uygularlar. Odyolog, odyoloji bu bilim dalında çalışmakta olan uzmanlara denilmektedir. Odyolog uzmanları hekimlerin koyduğu tanı ve ya tedavi çerçevesinde gelen hastalara pek çok çeşitli testler uygulamaktadır. Gelecek vadeden güncel meslekler arasında olan odyoloji bölümü fazlası ile talep edilen alanlar arasında yer almaktadır.

Odyolog Ne İş Yapar?

Bir odyolog daima denge sorunu ve işitme kaybının yol açtığı sorunlarını tespit etmek ile görevlidir. Kulak sorunlarıyla ilgili gerekli olan testleri gerçekleştiren odyologlar ayrıca hastalığı belirleyen doktor ile görüşme gerçekleştirip hangi işitme testlerinin uygulanması gerektiğini de belirlemek ve bunları uygulamak ile görevli olmaktadır.

İşitme sorunlarının genel türünü ve işitme sorunlarının derecesini tespit eder, odyometrik tanılardan tespit edilen verileri yorumlar. Odyologlar ayrıca yazılı raporlar hazırlarlar ve hastalığın tedavisi süresinde işitme ve ya diğer yardımcı cihazların iyi bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak ile görevlidirler.

Kulak sağlığının iyi bir şekilde korunmasına yönelik bilgilendirici olan paylaşımlarda bulunurlar. Son yıllarda yaşanmakta olan işitme sorunları günden güne artmaktadır. Buna bağlı olarak da odyologlara duyulan ihtiyaç orantılı olarak yükselmektedir.

Odyologlar Nerede Çalışırlar?

Ülkemizde her zaman sağlık sektöründe bir ara eleman açığı bulunmaktadır. Odyolog mesleği de aslında bir ara elemanlardandır. Odyologların çalışma alanları içinde hastanelerin odyoloji adlı bölümleri, her türlü işitme merkezleri, özel işitme kliniklerinde çalışma fırsatı bulunmaktadır.

Ülkemizde odyoloji bölümünden mezun olanların sayısının az olması nedeni ile iş imkanları da oldukça fazladır. Bu yüzden odyoloji mezunları rahat bir şekilde iş bulabilirler. Ayrıca odyologlar KPSS sınavına katılıp kamu devlet hastanelerinde de puanları tutarsa iş bulabilmektedirler. Odyologların atanması için gerekli puanlar 80 puan ile 93 puan arasında değişmektedir. Odyologlar bu puanları alarak en güzel kamu yani devlet hastanelerinde çalışabilirler. Odyolog günümüzde tek başına ameliyat yapabilme yetkisine sahip değildir. Fakat bazı ameliyatlarda doktorun yanında bulunurlar. Buna örnek olarak koklear implant gibi bir takım ameliyatlarda doktorlar bir odyoloğun da ameliyatta doktorun yanında bulunmasını talep edebilir.

Odyolog Nasıl Olunur?

Günümüzde odyolog olarak görev yapabilmek adına lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite giriş sınavına girip odyoloji bölümü kazanmak gerekmektedir. Odyoloji bölümü ülkemizde yer alan üniversitelerde 4 yıllık eğitim olmaktadır. Odyoloji bölümü, genel olarak üniversitelerin sağlık bilimleri fakültelerinin içerisinde yer almaktadır. Ülkemizde de yaklaşık olarak 2011 senesinden bu yana odyoloji bölümü bulunmakta olduğu için aslında çok yeni bir bölüm sayılır. Yeni bir bölüm olması sebebi ile de odyoloji bölümü ve odyologlar büyük bir ilgi görmektedir. Odyoloji bölümünden mezun olan kişilere de odyolog unvanı verilmekte olup bu şekilde çalışmaya başlayabilirler.