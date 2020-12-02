Odyoloji Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Odyoloji terimi Latince kökenli bir sözcük olup "audire" kelimesinden türemiştir. Bu kelime işitme anlamında kullanılır. Ayrıca ek olarak "logos" kelimesi ile türemiştir. Bu kelime ise Yunanca kökenlidir.

Odyoloji Bölümü Nedir?

Günümüzde gerekli görülen meslek dallarından birisi haline gelen Odyolog, insanların işitme ve denge kontrolleri ve problemlerini teşhis edip tedavi yöntemlerini saptayan kişidir. Odyoloji ise bu bölüme verilen isimdir.

Odyoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Odyoloji bölümünün amacı, işitme ve denge bozuklukları, değerlendirmesi, işitme ile kaynaklı konuşma bozukluklarının rehabilitasyonu alanlarında çalışan elemanlar yetiştirmektir.

Odyoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Odyoloji bölümü mezunları, uzman hekimlerin koyduğu teşhis ve tedaviler konusunda hastaların yönlendirilmesini sağlarken, aynı zamanda testler gerçekleştirir. Ortaya çıkan sonuçları değerlendirdikten sonra işitme cihazı gibi destekleyici ürünleri verir. Diğer yandan;

Denge ve işitme ile alakalı problemleri olan hastaların tanımlanması, cihazların belirlenmesi, seçimi ve programlanmasını yapar,

İşitme sağlığının korunması ve kaybının önlenmesi için çalışmalar yapar,

Dil ve Konuşma bozuklukları söz konusu olduğunda değerlendirir,

İşitme tarama programlarında görev alarak, bu programlardaki testlerin yapılmasını sağlar,

Gürültü ölçümlerini yaparak,

İşitmenin korunması için gerekli önerilerde bulunur,

Cerrahi işlemler esnasında, eğer cerrah gerekli görürse; sinir monitörizasyonu yapar,

Kulağa implante edilen işitme cihazlarında ameliyat esnasında ve sonrasında cihazların ayarlamalarını yapar,

İşitsel algı değerlendirmesi ve rehabiltasyonunu sağlar,

İşitme ile ilgili eğitim programlarının planlamasında yer alır.

Odyoloji Bölümünün Mezunları Çalışma Alanları Nelerdir?

Odyologlar sağlık sektöründe çalışmaktadır. Günümüzde sayıları artan hastanelerle kolayca iş imkanı yakalayabilirler. Devlet hastaneleri, özel hastane ve kliniklerde, Kulak Burun Boğaz dalında araştırmalar yapılan merkezlerde, işitme cihazı üretilen işletmelerde ve üniversitelerde çalışabilirler.

Odyoloji Bölümü Kaç Yıllıktır?

Odyoloji bölümü, üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık lisans bölümlerinden biridir. Bölümün mezunlarına odyolog unvanı verilir. Ayrıca 2 yıllık odyometri adında Önlisans programı da vardır. Odyoloji teknikerleri de 2 yılda tamamlanan bu bölümden yetişir. Bölüm ülkemizde 16 Üniversite’de yer almaktadır. Bunların başında Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi gelmektedir.

Odyoloji Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu programa girmek isteyen öğrencilerden insan sağlığı, biyoloji konularına ilgili olması ayrıca elektronik ve fizik konularında başarılı olması beklenmektedir. Özellikle kulak burun boğaz hastalıkları konularına meraklı, hasta insanlara yardım etmekten hoşlanan, titiz çalışan ve sorumluluklarını bilen ve bunları yerine getiren, dikkatli ve odaklı, iletişim becerileri yüksek, hoşgörülü ve sabırlı olması beklenir.

Öğrencilerin Odyoloji bölüme kabul edilebilmesi için Sayısal puan türüne bakılmaktadır. Bu bölümümde eğitim alabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Bu şartlar;

Görsel ve işitsel algının yüksek olması,

Algılama ve dikkat yeteneği,

Göz-kulak-el-ayak koordinasyonun gelişmiş olması,

Empati kurma yeteneğinin kuvvetli olması,

Vakalar ve olaylar karşısında soğuk kanlı ve sakin kalabilmek,

Sosyal yardımlaşmaya eğilimli olmak,

Destekleyici ve güvenilir,

Sözlü ve yazılı iletişime açık olmak,

Kendini doğru bir şekilde ifade edebilmek,

İnsanlarla doğru ve iyi ilişkiler kurabilen,

Konuşma becerisi gelişmiş, diksiyonu düzgün, etkili ve ikna edici olmak,

Öğrenmeye açık ve yeteneklerini sergilemekten korkmayan,

Gözlemci,

Planlama ve araştırma becerileri yüksek,

Anlayışlı ve sabırlı olabilmek,

Alanında ve çalışacağı sektörde yenilikleri takip edebilen, güncel bilgilere açık, sürekli gelişim gösteren,

Sorumluluk sahibi kişiler bölümü tercih edebilirler.

Odyoloji Bölümü Öğretimi Dili İngilizce midir?

Bölümde eğitim dili Türkçedir. Fakat sağlık sektöründe yer aldığı için Latince ve Yunanca kelimelere de yer verilerek, terimlere hakim olmak gerekmektedir.

Odyoloji Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Odyoloji bölümü Temel Yeterlilik Sınavı ile Alan Yeterlilik Testleri puan türü ile tercih edilir. Bu bölüm için girilmesi gereken sınav Yükseköğretim Kurumları Sınavı’dır. Bölümü tercih listenize ekleyebilmeniz için sayısal puan türünden en az 350 000 puan almak gerekmektedir.

Odyoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

Anatomi,

Fizyoloji,

Genel Kimya,

Oryantasyon,

Bilgi Teknolojileri,

Odyolojide Temel Kavramlar,

Akustik ve psikoakustik,

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,

Odyolojide Laboratuvar Uygulamaları,

Çocuk Psikolojisi,

İletişim Becerileri,

Akustik Prensipler ve İşitme Teorileri,

Enstrümantasyon ve Kalibrasyon,

Nöroanatomi,

İşitme Bozukluklarında Tarama Teknikleri,

Odyoloji ve Genetik,

Odyoloji Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri Nelerdir?

2 yıllık Odyometri mezunu olarak Dikey Geçiş Sınavı ile Fizik, Fizik Mühendisliği, Optik ve Akustik Mühendisliği, Odyoloji ve Özel Eğitim Öğretmenliği bölümlerine geçiş yapılabilir.