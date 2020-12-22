Odyolog nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Odyolog olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Odyoloji, işitme anlamına gelen bir kelimedir ve işitme bilimi için kullanılmaktadır. Bu bölümü seçmek isteyen kişiler ilk olarak yapacakları görevler ile ilgili ve çalışma alanları ile ilgili bilgi sahibi olmak ister.

Odyolog Nedir?

Odyolog, hem işitme hem de denge ile ilgili problemleri olan hastaları tedavi etmeye yönelik çalışmalar yapan uzmanlardır. Aynı zamanda kulak ile ilgili problem yaşayan kişilerin başvurduğu çalışanlar da yine odyolog elemanlarıdır. Alanında uzman bir hekim tarafından incelenen hastalar için çeşitli testleri uygulayan kişiler odyolog meslek elemanlarıdır.

Odyolog Ne İş Yapar?

Odyolog olarak görev yapan kişilerin hastaları muayene ederek teşhis koymak gibi bir yetkileri yoktur. Hastayı muayene eden uzman doktor ile görüşülerek hangi testlerin yapılacağına dair bilgileri alır. Testin uygulamasını yapan kişi odyolog' dur. İşitme sorunu olan kişilerde ne derece bir işitme bozukluğu olduğunun tespitini yapar ve derecisini belirler. Odyometrik verileri inceleyerek, çıkan verileri yorumlama işi de yine odyolog çalışanlarının işleri arasında yer alır.

İşitme ile ilgili olarak yapılacak olan rehabilitasyon programlarını da yürütür. Hastalara koyulan teşhis için yazılı raporlar hazırlayarak sunar.

Odyolog Nasıl Olunur?

Odyolog olmak isteyen kişilerin ilk olarak üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimi veren bir odyoloji programına kayıt olmaları gerekmektedir. Türkiye' de henüz çok fazla odyoloji eğitimi vermekte olan üniversite bulunmamaktadır. Odyolog olarak görev yapmakta olan kişiler hastanelerde bazı durumlarda doktor sanılabilir, ancak doktor değildir.

Odyolog Olma Şartları Nelerdir?

Odyolog olarak çalışan kişiler sağlık sektöründe çalışırlar. Bu sebeple bazı kişiler tarafından doktor sanılabilir. Ancak odyolog mesleğini seçen kişiler tıp mezunu değil, odyoloji bölümü mezunudur. Odyolog olmak isteyen kişilerin ilk olarak üniversite sınavına girmeleri gerekir. Odyoloji sayısal puan türü ile üniversiteler de alım yapmaktadır. Odyoloji bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. Odyolog olmak için odyoloji bölümü mezunu olmanız gerekir.

Odyolog' un Görevleri Nelerdir?

İşitme sorunu yaşayan veya denge kaybı ile ilgili sorunları olan kişilere yardımcı olmak için odyolog, çalışmalarını sürdürür. Hastaların şikayetleri doğrultusunda işitme sorunları için ve denge problemleri için gerekli olan testleri uygular ve testlerin sonuçlarını inceleyerek tanı koyar. Odyolog olarak görev yapan kişiler aynı zamanda hastaların psikolojilerine de uygun olarak bir yaklaşım sergiler. Gürültü ölçümü yapmak da odyolog çalışanlarının görevidir.

Odyolog Maaşları Ne Kadar?

Her çalışan kişinin alacağı odyolog maaşı farklılık gösterir. Mesleğe yeni başlayan bir odyolog elemanının alacağı maaş en düşük 2300 lira olarak görülmektedir. Meslekte biraz tecrübe kazanan kişiler ise ortalama olarak 3300 lira civarında maaş almaktadır. Odyolog olarak çalışmakta olan kişilerin aldığı en yüksek seviyedeki maaş miktarı ise 4500 lira civarında gözlenmektedir.

Odyolog İçin İş İmkanları Nelerdir?

Sağlık, eğitim ve hizmet sektöründe çalışma imkanı olan odyolog meslek elemanları için oldukça geniş çalışma imkanları bulunmaktadır. Çok fazla tercih edilmeyen bir bölüm ve az mezun veren bir bölüm olması sebebi ile mezunları çok kolay bir şekilde iş bulur. Odyolog olmak isteyen kişiler devlet hastanelerinde, özel hastanelerde ve özel sağlık kuruluşlarında iş bulma imkanlarına sahiptir.