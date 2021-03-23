ODTÜ’yü dünya 11’incisi yapan bölümün sırrı

Kendisi de halen ODTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü’nde ders veren Rektör Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, nihai hedeflerinin genel sıralamada ilk 100’e girmek olduğunu söyledi. Sıralamadaki konumlarının çok değerli olduğunu belirten Prof. Kök, Petrol Mühendisliği bölüm puanlarının da artacağını söyleyerek elde edilen başarıyı şöyle anlattı:

BÖLÜMÜN PUANI ARTACAK

Petrol mühendisliği bazı zamanlarda dünyanın konjonktürel durumuna, petrolün aldığı değere göre çok yüksek derecelere vardı. Örneğin benim de üniversiteye girdiğim 77-78’de çok yüksekti puanlarımız. Sonra belli dönemlerde düşüşler oldu. Bu petrol varil fiyatlarıyla da ilgili. Ülkemizdeki sondaj faaliyetlerinin artması, bunun da olumlu sonuçlarının olması ile öğrencileri aldığımız dilimlerin daha yükseleceğini düşünüyorum. Şu anda ilk 25 binden alırken 15-20 bine yükselebiliriz. Başarılı öğrenciler gelince üniversitenin de başarısı artacak.

İLK 10’DA YER ALMAYI UMUYORUZ

Aslında petrol mühendisliği küçük ama çalışmalarıyla öne çıkan bir bölüm. Diğer bölümler gibi merkezi laboratuvarlarımızın imkanlarını kullanarak daha çok sondaj, üretim, geliştirilmiş kurtarım yöntemleri ve son zamanlarda jeotermal enerjiyle ilgili çalışmalarımız bulunuyor. Ülke içinde ve dışında tanınırlığı var. Maden mühendisliği bölümünde de aynı başarının olduğunu görüyorum. Aslında son 3-4 yıla baktığımız zaman her iki bölümümüzün ilk 50’de yer aldığı görülüyor. 150 kadar üniversite içerisinde ilk onda çok öne çıkan üniversiteler var. Bu sonuç bizi de çok mutlu etti. Bundan sonraki dönemlerde umarım ilk onda yer alırız.

TÜRKİYE’DE 1 NUMARA

ODTÜ’nün en güçlü olduğu alan 70 puan ile dünya genelinde 183’üncü sırada yer aldığı Mühendislik ve Teknoloji olarak ifade ediliyor. Açıklanan sonuçlara göre ODTÜ, Mühendislik ve Teknoloji alanında 2020 yılında dünya üniversiteleri arasında 193’üncü olan konumunu 10 sıra yükselterek 183’üncü sıraya yükseldi. 19 alandaki sıralamalarda 7’si Mühendislik ve Teknoloji kategorisinde olmak üzere Petrol Mühendisliği, Mineral & Maden Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ile Eğitim, İstatistik ve Mimarlık alanlarının da aralarında bulunduğu 11 alanda dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında. Ve yine 11 alanda ise ülkemizdeki üniversiteler arasında birinci sırada yer alıyoruz.

HEDEF İLK 100









Bundan sonraki amaç ülkemizdeki araştırma üniversitelerinin ve öne çıkan vakıf üniversitelerinin 500’ün içinde yer alması. Biz de önümüze iki yıllık bir hedef koyduk. İlk 500’e girmek ve sonraki yıl da 300’ü hedefliyoruz. Nihai hedefimiz ise, ODTÜ’nün dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında kalıcı bir konumda olmasını sağlamak.”

EN KÜÇÜK BÖLÜM EN YÜKSEK PUAN

Doç. Dr. Çağlar Sınayuç (ODTÜ Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölüm Başkanı) En güçlü yanımız mezun itibarı. Üniversitenin en küçük bölümüyüz. Yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki yıllarda Türkiye’nin petrol üretimi arttırılacak.

Üniversitenin en küçük bölümlerinden biri burası. Maden mühendisliği bölümünden doğan bir bölümüz. 7 tane öğretim üyemiz var rektör hocamızla birlikte. 317 tane lisans öğrencimiz var. Petrol mühendisliği alanında en yüksek puanlı bölüm burası. Yer altındaki sıvı kaynakların bulunması, miktarının belirlenmesi, sondajının yapılması, üretimi ve rafineriye teslimine kadarki bütün süreç petrol mühendislerinin görevi. Zaten petrol üretim, sondaj ve rezervuar mühendisi olarak ayrılıyoruz. Türkiye büyük bir jeotermal ülkesi. Dünyadaki ilk 6 ülkeden biriyiz. Son dönemdeki mezunlarımızın büyük kısmını jeotermal sahalarda kaynakları kullanmak üzere değerlendiriyoruz.

MEZUN İTİBARIMIZ ÇOK YÜKSEK

Bizim en güçlü yanımız işverenin bizim mezunumuz için ifade ettiği değer, yani mezun itibarı. Bu çok yüksek. Sıralamayı buna göre yaparsak dünya ikincisiyiz. ODTÜ’den mezun olan öğrencilerimizin dünyanın herhangi bir yerinde çalıştığında işlerini doğru yaptıklarını anlıyoruz ki bizi en çok sevindiren faktör bu. Bu üniversite olarak görevimizi doğru yaptığımızı gösteriyor. Birçok mezunumuz yurtdışındaki üniversitelerde bölüm başkanlıkları yapıyor.”

MERKEZİ BU LABORATUVAR









Prof. Dr. Burcu Akata Kurç (Bilim Merkezi Müdürü) “Mühendislik fakültelerinin elde ettiği başarıların ortaya konmasında en çok mesai harcanan ve çalışmalarını yürüttüğü yer merkez laboratuvar. İki farklı bölümde toplam 27 laboratuvardan oluşan bilim merkezimiz var. Sadece bu üniversite özelinde değil tüm Türkiye’nin kullandığı bir laboratuvar burası. ODTÜ merkez laboratuvarı 2004 yılından bu yana özellikle mühendislik fakültelerine hizmet veriyor. En büyük özelliği de uzman kadronun alanlarında bilirkişi olması. Burası büyük bir referans. Burası merkez laboratuvarlar projesi kapsamında kurulan ilk merkez. Buradaki cihazların çoğu da Türkiye’de tek.”